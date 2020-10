'Gemeente Assen zet kruis door nieuwbouwplannen Nijlandstraat'

Om het appartementencomplex te kunnen bouwen, wil Camera drie oude panden in de straat slopen. Daarvoor moeten eerst de bewoners of eigenaren van de panden uitgekocht worden. Bijna alle bewoners hebben daar al mee ingestemd.

Niets slopen of bouwen

Volgens de bewoners past het nieuwbouwproject in het huidige bestemmingsplan en zou Camera het appartementencomplex mogen bouwen. Afgelopen september ging er plots een streep door de rekening, toen de gemeenteraad instemde met het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied waarin de Nijlandstraat valt. Dat betekent dat er een jaar lang niets gebouwd of gesloopt mag worden, om te voorkomen dat plannen niet in het toekomstige bestemmingsplan passen.

De gemeente wil het bestemmingsplan van het noordoostelijke deel van de binnenstad van Assen aanpassen om het beter bij de nieuwe binnenstadsvisie te laten aansluiten. Daarin staat dat de gemeente in het centrum meer open ruimtes en groen wil. Daarnaast moet de kleinschaligheid van het centrum behouden blijven.

In het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied waarin de Nijlandstraat valt, wil het college het bouwen van nieuwe gebouwen aan banden leggen. Nu mogen er bijvoorbeeld nog gebouwen van 15 meter hoog worden gebouwd, maar wellicht wordt dat in het nieuwe plan niet meer toegestaan. Dat zou betekenen dat het plan voor het appartementencomplex van Camera aangepast moet worden of er helemaal niet kan komen.

'Wethouder heeft gelogen'

Buurtbewoners Cobie en Wim Nugteren balen van de gang van zaken rondom het nieuwbouwplan. "We wilden eerst niet weg uit ons huis, maar hebben ook geen zin om straks tegen een appartementencomplex van 15 meter hoog aan te kijken. Joshua (Camera, red.) kwam naar ons toe met het aanbod om ons huis te kopen. Dat willen we wel, maar nu zet de gemeente ineens een kruis door het plan", vertelt Wim Nugteren.

De buurt vindt het volgens Nugteren niet netjes dat wethouder Dekker niet vooraf heeft verteld dat de gemeente het bestemmingsplan wil veranderen. Nugteren: "Daar is expliciet nog naar gevraagd, maar ze heeft daar gewoon over gelogen. En nu ineens blijkt dat er een jaar geen gebouwen gesloopt of gebouwd mogen worden."

Negatief in het nieuws

Vastgoedondernemer Camera bezit al een appartementencomplex op de hoek van de Nijlandstraat, dat in 2018 is gebouwd. Ook bezit hij een pand in de Rolderstraat, op de plek van het oude café Tante Trui. De ondernemer kwam overigens de afgelopen jaren meermaals negatief in het nieuws. Volgens het Dagblad van het Noorden is Camera hoofdverdachte in een omvangrijk fraudeonderzoek.

Eerder werd hij al beschuldigd van onder meer het intimideren van huurders en het opleggen van veel te hoge bemiddelingskosten voor zijn panden in Groningen. In 2018 werd hij door de jongerenafdeling van de SP uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar. De gemeente Groningen legde hem begin dit jaar nog een dwangsom van 20.000 euro op vanwege het verbouwen van een pand zonder vergunning.

De familie Nugteren heeft naar eigen zeggen alleen maar goede ervaringen met de vastgoedondernemer. Van enige vorm van dwang om hun huis te verlaten, is volgens hen totaal geen sprake. "Hij houdt zich aan de afspraken, geeft ons de tijd en wil er een keurig bedrag voor betalen. We hebben alleen maar positieve ervaringen met hem gehad", zegt de buurtbewoner.

Gemeente zwijgt

Wethouder Karin Dekker was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens haar woordvoerder wil ze op dit moment niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Binnenkort volgt er volgens de gemeente een afspraak met de betrokken partijen.

RTV Drenthe heeft vastgoedondernemer Camera om een reactie gevraagd. Daar is nog niet op gereageerd.