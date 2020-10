RIVM past omstreden stikstofrekensysteem aan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zijn softwaresysteem voor stikstofberekeningen vernieuwd. In de laatste versie zijn van het zogeheten Aerius-systeem actuele gegevens over natuurgebieden en "de nieuwste wetenschappelijke inzichten" verwerkt, aldus het instituut.

De uitkomst van berekeningen in Aerius spelen een grote rol in de verlening van vergunningen. Overheden gebruiken het om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden én de neerslag van deze stikstofverbindingen op beschermde natuurgebieden vast te stellen. Zo bepaalt het rekenmodel mede of een boer zijn stal mag uitbreiden en of Rijkswaterstaat een snelweg mag verbreden.

'Niet geschikt'

Op het RIVM-programma is het afgelopen jaar veel kritiek geweest. Boerenorganisaties die zich niet kunnen vinden in de stikstofaanpak van de overheid trokken de betrouwbaarheid van het systeem ernstig in twijfel. Ook het door het kabinet aangestelde Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof was kritisch. Het college onder leiding van Leen Hordijk vond het in zijn huidige vorm zelfs "niet geschikt om vergunningen op te baseren".

In Aerius moest voor iedere zeshoek van een hectare groot de stikstofneerslag worden uitgerekend. Op zo'n klein niveau is de uitkomst niet betrouwbaar genoeg, oordeelde het college. Het advies luidde om over te stappen op berekeningen voor grotere gebieden. Het college vond het bovendien "niet verdedigbaar" dat voor de uitstoot vanaf wegen een ander onderliggend model wordt gebruikt dan voor alle andere activiteiten, van landbouw tot industrie.

Geactualiseerd

Om het systeem verder te verbeteren is het zogeheten Kennisprogramma Stikstof in het leven geroepen. In de versie die nu is ontwikkeld, zijn onder meer de grenzen van beschermde Natura 2000-gebieden geactualiseerd en is bijgesteld hoeveel stikstofuitstoot gemiddeld aan bijvoorbeeld stallen, wegverkeer en scheepvaart moet worden toegerekend. Volgens het RIVM "sluiten berekeningen hiermee beter aan bij de metingen".

Te veel stikstof kan schadelijk zijn voor de natuur, omdat sommige plantensoorten er sneller van gaan groeien en andere verdringen. Zo draagt een te hoge uitstoot volgens sommige wetenschappers bij aan achteruitgang van biodiversiteit.

