Lees hier: 5 vragen over het mondkapje

Nederland zit sinds gisteravond in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat de horeca dicht is en er geen koopavonden meer zijn. Ook geldt voor iedereen nu een 'dringend advies' om binnen in publieke ruimtes een mondkapje te dragen, totdat een verplichting juridisch is geregeld.

Toch draagt niet iedereen het mondkapje op een goede manier. In het straatbeeld zie je bijvoorbeeld regelmatig dat iemand er eentje draagt, zonder dat zijn of haar neus is bedekt. Ook pakt niet iedereen een mondkapje vast aan de elastiekjes.

Hoe ga je nou goed met een mondkapje om? Wat zijn de do's en don'ts? Hieronder vijf vragen over wat inmiddels bijna het symbool van het coronatijdperk genoemd kan worden.

Waar moet je een mondkapje dragen?

Premier Mark Rutte kondigde het dinsdag tijdens de persconferentie aan: "Een niet-medisch mondkapje wordt verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die zich verplaatst in een publieke binnenruimte." Oftewel, je moet straks een mondkapje dragen in onder meer winkels en als je in een museum of theater loopt. Deze regel gaat ook gelden op scholen en universiteiten, de basisschool uitgezonderd.

"We moeten dat wel juridisch goed regelen, en dat gaan we ook zo snel mogelijk doen", zei Rutte daarbij. Tot dan geldt er een 'dringend advies' om een mondkapje te dragen. Op sommige plekken wordt niet gewacht totdat het zover is. In het openbaar vervoer en in sommige winkels, ziekenhuizen en scholen geldt er al een mondkapjesplicht.

Hoe doe je een mondkapje op (en af)?

Voordat je een mondkapje opdoet, hoor je eerst grondig je handen te wassen. Dan pak je het mondkapje bij de elastiekjes vast en doe je het op. Zorg dan dat het mondkapje goed over je mond, neus en kin zit. Zit er een ijzerdraadje aan een rand van je mondkapje? Vouw dat dan om je neus heen.

Heb je het mondkapje opgedaan? Zit je er dan niet meer met je handen aan. Wil je het mondkapje afdoen, dan pak je hem weer alleen via de elastiekjes vast. Na afloop was je weer je handen.

Hoe berg je een mondkapje veilig op?

Stel je reist met het openbaar vervoer, dan is het raadzaam om ten minste twee mondkapjes mee te nemen: één voor de heenreis en één voor de terugreis. Vieze en schone mondkapjes kan je het beste afzonderlijk in verschillende dichte zakjes, bijvoorbeeld sluitzakjes, bewaren.

Had je een mondkapje op dat je maar één keer mag gebruiken? Gooi hem dan na gebruik weg in een prullenbak. Heb je een mondkapje van stof, dan kan je hem hergebruiken nadat je het hebt gewassen.

Wanneer moet je een gebruikt mondkapje wassen?

Het 'liefst na elk gebruik' was je je mondkapje. Aangeraden wordt om het mondkapje in de wasmachine op een lang programma op 60 graden te wassen. Je wast je handen nadat je het in de wasmachine hebt gestopt en voordat je het er weer uit haalt.

Waarom wordt het dragen van een mondkapje straks wel verplicht?

Wel of geen mondkapje, het is een discussie die al maanden in ons land wordt gevoerd. In sommige landen was het dragen van een mondkapje al langer verplicht, maar in Nederland bleef het hoogstens een advies.

Volgens het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de literatuur 'niet eenduidig over het effect van het dragen van niet-medische mondkapjes in openbare ruimten'. Ook zou het dragen van een mondkapje kunnen leiden tot een gevoel van schijnveiligheid. De regering was ook niet bereid om het dragen van een mondkapje te verplichten, met een uitzondering. Sinds 1 juni moet je een mondkapje dragen in het openbaar vervoer, omdat anderhalve meter afstand houden in een bus of trein niet goed lukt.

Vorige maand was er een ommekeer. Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende geschreven: "Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes." Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat er een landelijke richtlijn kwam, want verschillende adviezen per regio over het dragen van een mondkapje zou leiden tot verwarring. Het leidde een 'dringend advies' om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes, maar een verplichting ging Rutte nog te ver.

Toch maakte de premier tijdens de persconferentie deze week duidelijk dat dat dringend advies zal worden omgezet in een mondkapjesverplichting. Hoe Rutte het dinsdag zei: "We willen de slepende discussie erover voor eens en voor altijd beslechten."

Hieronder nog een uitlegvideo van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het mondkapje:

Hoe gebruik je een niet-medisch mondkapje?