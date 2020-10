FNV wil NAM aanspreken op maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met 'het begin' doelt De Lang op het feit dat de NAM in de toekomst nog eens moet reorganiseren, wanneer het Groninger gasveld dichtgaat. Op dit moment betreft het zo'n 200 tot 300 banen voor vaste medewerkers en zo'n 300 banen voor ingeleende krachten die moeten verdwijnen.

Gesprek over toekomst

Voor die vaste medewerkers is er een vrijwillige vertrekregeling, maar voor de ingeleende krachten zijn er geen afspraken. Volgens De Lang heeft FNV de NAM laten weten dat ze graag met de maatschappij in gesprek gaan over hoe het nu verder gaat met de groep ingeleende krachten. "De NAM weet dat ook. En we willen het hebben over de toekomst. Want het is nu nog zo dat het gaat over mensen die dit jaar nog vertrekken, maar ik vermoed dat als de velden in Groningen sluiten, er veel meer mensen zullen moeten vertrekken. En dan misschien niet vrijwillig."

De FNV hoopt op z'n minst dat de NAM in gesprek wil gaan om te kijken óf ze iets voor de ingeleende krachten kunnen betekenen. "Formeel hoeft dat niet, maar als bedrijf in de regio heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en ik hoop dat we dat ook kunnen bespreken", aldus De Lange.

De NAM heeft het voor de vaste medewerkers goed geregeld, vindt de vakbondsbestuurder. "Mensen hebben daar zelf voor kunnen kiezen. En dat is natuurlijk de mooiste manier om dat op te lossen, als er werkgelegenheid verdwijnt."

Onverwachts

Ondanks dat er gasvelden gesloten worden, waarmee logischerwijs banen verloren gaan, komt het nieuws voor De Lange toch nog een beetje onverwacht. "Wel dat het nu al kwam. We weten dat de gasvelden langzaamaan niet verder gebruikt worden. Dat betekent ook dat er op een gegeven moment geen werkgelegenheid meer is. Dat heeft ook te maken met de kosten, of eigenlijk de lage prijs van het gas. Dat zorgt ervoor dat ze nu al maatregelen nemen."

De FNV blijft de komende tijd in gesprek met de NAM over de toekomst. De Lange: "Het is prettig dat ze daar met ons in samen willen werken. Ik ga ervan uit dat we ook tot elkaar kunnen komen."

