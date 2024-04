Ruim drie ton naar onderhoud van zwembaden en sporthallen in Emmen

De gemeente Emmen steekt dit jaar 311.000 euro in het onderhoud van vier zwembaden en twee sporthallen. Het geld voor de werkzaamheden is afkomstig uit de 'knelpuntpot' van Emmen. Jaarlijks trekt de gemeente geld uit deze pot voor het onderhoud van geprivatiseerde sportvoorzieningen.

Het gaat dit jaar om de zwembaden in Erica, Weiteveen, Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum. Ook Sporthal Meerdijk in Emmen en de sporthal in Nieuw-Weerdinge worden onder handen genomen.