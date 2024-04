Slachtoffers explosies Schoonoord zien huis gesloopt worden, toezicht in dorp blijft

In Schoonoord is het huis waar in maart twee explosies plaatsvonden gesloopt. Maatregelen voor extra toezicht in het dorp, blijven voorlopig van kracht.

De schade aan het huis aan de Brugstraat bleek te groot om te herstellen en dus is begin deze week begonnen met het slopen van de gehavende woning. Meteen na de tweede explosie werd al duidelijk dat het huis niet bewoonbaar was.

Verscherpt toezicht

Ondertussen zullen inwoners van Schoonoord voorlopig nog te maken hebben met verscherpt cameratoezicht in het dorp. De verschillende mobiele beveiligingscamera's in het dorp blijven in ieder geval tot dinsdag 16 april hangen. "Dat is vooral een preventieve maatregel."

Dat meldt woordvoerder Jeroen Grendelman van de gemeente Coevorden, waar Schoonoord onder valt. Daags na de twee explosies in het dorp, op woensdag 13 en donderdag 14 maart, werden op verschillende plekken camera's opgehangen. Niet alleen aan de Brugstraat, waar de explosies plaatsvonden, maar ook op plekken aan onder meer de Oude Molenstraat en de Havenstraat. Die straten liggen tegenover de Brugstraat, aan de andere kant van het Oranjekanaal.

'Preventieve maatregel'

De camera's werden in eerste instantie voor een periode van twee weken geplaatst. "Maar omdat het onderzoek door politie en Openbaar Ministerie naar de toedracht van de explosies nog in volle gang is, hebben we nu besloten de camera's voorlopig te laten hangen." Volgens de gemeente hoeven inwoners zich juist door het verscherpte toezicht niet meteen zorgen te maken.

Burgemeester Renze Bergsma benadrukte eerder dat het gaat om een preventieve maatregel, die juist ook kan zorgen voor geruststelling in de buurt. "Men weet dat we nu een extra oogje in het zeil houden."

'Wel degelijk gerichte aanslag'