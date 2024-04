Molukse RMS-werkgroepen kritisch op Drentse gemeenten over KNIL-graven

De gemeenten Assen en Midden-Drenthe moeten de Bijzondere Regeling KNIL-graven los van elkaar gaan regelen. Daarvoor pleiten de Werkgroep RMS Assen-Bovensmilde en Wijkraad RMS Bovensmilde in een brief naar beide gemeenteraden.

Beide werkgroepen van RMS (Republik Maluku Selatan) zeggen 'zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat een ontvlechting van de gezamenlijke uitvoering van de Bijzonder Regeling KNIL-graven in het voordeel van alle betrokkenen is'. Zo kent de gemeente Midden-Drenthe 247 graven, tegenover 180 in de gemeente Assen. Volgens de werkgroepen is het 'onjuist en niet passend' dat Midden-Drenthe de regie overlaat aan Assen. De rechthebbenden uit Midden-Drenthe lijken volgens hun hiervan de dupe te worden.

Onduidelijkheden

In de brief vragen de Molukse RMS-werkgroepen zich bovendien af of alle rechthebbenden in beeld zijn gebracht. Het lijkt er volgens hun op dat de grafrechtenregistratie niet op orde is en dat dit wordt afgewenteld op de Molukse gemeenschap. Ook zeggen ze dat het niet duidelijk is wat mensen zelf moeten doen en wat er voor hen vanuit de gemeente wordt geregeld.