Suikerbietencampagne weer in volle gang, chauffeurs rijden af en aan

De boeren rooien meestal zelf de suikerbieten en gooien ze dan op een grote bult aan de rand van hun akker. Een transportbedrijf komt de bieten dan ophalen en brengt ze naar de fabriek. Boer Polling uit Bronneger heeft vorige week een deel van de bieten uit de grond gehaald, vandaag worden ze opgehaald door Wigchers Internationaal Transport uit Schoonoord.

Het is hard werken voor de chauffeurs en de mannen op de shovel die de bieten in de vrachtwagen gooien. "Het is altijd even spannend, maar het gaat goed", vertelt Hedy Smit-Wigchers. "We kunnen onze aantallen halen en krijgen de bezetting nog steeds rond. Het is de drukste periode van het jaar."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De boer is er meestal niet bij, maar zorgt wel voor koffie (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Het ophalen en wegbrengen van de suikerbieten gaat 24uur per dag door. Alleen op zondagmiddag gebeurt er niks. Dagelijks rijden de chauffeurs van Wigchers met 18 vrachtwagens om de suikerbieten van de akkers naar de fabriek in het Groningse Hoogkerk te brengen. Dat betekent dat ze elke dag 135 vrachtwagens vol bieten afleveren. Maar ze zijn niet de enigen, dus zijn er door de suikerbietenfabriek maatregelen genomen rondom corona. "We moeten natuurlijk afstand houden en de hygiënemaatregelen in acht nemen", legt Smit-Wigchers uit.

"Bij Cosun Beet Company hebben ze er natuurlijk ook over nagedacht en hebben ze bijvoorbeeld alle contactmomenten tussen apparaten en mensen aangepast. Er is een paslezer bij de shovel waar de chauffeur zelf zijn pas in stopt en ze werken met hygiënesleutels." Ook voor de chauffeurs onderling is het een stuk minder gezellig. "Even samen een bakkie doen kan nog wel, maar op afstand. Ze moeten de sfeer nu echt zelf maken."

De suikerbieten campagne is nu zo'n drie weken aan de gang. Tot nu toe krijgt Smit-Wigchers de planning nog rond. Tijdens de bietencampagne, die loopt tot eind januari, heeft ze 54 chauffeurs rondrijden. "Ik moet het eigenlijk afkloppen, maar het gaat nog goed. Daar ben ik erg dankbaar voor want je hebt het zelf niet in de hand."

Laag suikergehalte

De suikerbiet zelf heeft geen last van corona, maar het lijkt wel een slechter bietenjaar dan vorig jaar te zijn. "De opbrengst valt niet tegen", zegt boer Robert Polling uit Bronneger. "We hebben de lage percelen al gerooid en de opbrengst is goed, maar het suikergehalte is laag. We zaten op 15,4 en dat moet eigenlijk 17 zijn willen we er een goede prijs voor krijgen." Hoe het kan dat het suikergehalte lager is, weet Polling niet. "Ze zijn wel ziektegevoelig en de regen in augustus heeft misschien ook niet geholpen."

Polling heeft meerdere percelen met suikerbieten. Die worden de komende tijd gerooid. De bieten worden nog tot eind januari opgehaald.