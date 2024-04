OM niet eens met straf voor Jenairo H. (17) voor doodsteken medewerkster zorginstelling

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de straf van de 17-jarige Jenairo H. uit Ruinerwold, de veroordeelde minderjarige in de Yorneo-zaak. Zo laat het OM weten op X.

Jenairo H. werd op 21 maart veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs voor het dodelijke steekincident op 14 januari vorig jaar in de Yorneo-instelling in Emmen. H. kreeg de maximale straf opgelegd. Het OM had eerder de eis neergelegd om H. te veroordelen tot de maximumcelstraf van twee jaar met daarbij tbs met dwangverpleging volgens het volwassen strafrecht. Dit is volgens een woordvoerder van het OM dan ook de reden voor het hoger beroep.