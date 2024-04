Voormalig asbestdak van manage in Dalen wekt nu energie op

Hoe krijg je als kleine ruitersportvereniging 1.800 vierkante meter aan asbestplaten van je dak? Met dat dilemma zat Stichting Ruitersportcentrum een jaar geleden in haar maag. "Volgens de wet hoefden we nog niet per direct van dat spul af, maar verzekeringstechnisch werd het wel steeds ingewikkelder", zegt voorzitter Hans Bernaards van het ruitersportcentrum.

Tegelijkertijd werd het voor de ruitersporters steeds lastiger om het pand verzekerd te houden. "Want in geval van storm- of brandschade, wordt het moeilijker om verhaal te halen bij de verzekeraar, simpelweg omdat het opruimen van asbest steeds duurder wordt. Verzekeren werd steeds ietsje afgeschaald. Zouden we niet in actie komen, dan zouden we op een gegeven moment in een onverzekerde hal les aan het geven zijn en hoop je maar dat er niets gebeurt. Dus zo zaten we met een groeiend dilemma."