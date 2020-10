'Speelautomatenhal in centrum Zuidlaren past binnen beleid'

Een speelautomatenhal in het centrum van Zuidlaren past binnen het bestaande beleid van de gemeente Tynaarlo. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van het CDA. Een ondernemer heeft zich al gemeld voor een pand in het centrum van het dorp.

Het CDA in Tynaarlo zette zijn vraagtekens bij een speelautomatenhal in Zuidlaren. De partij is tegenstander van het stimuleren van gokken. Een mogelijke speelautomatenhal kan volgens de partij onwenselijke verslavingen opleveren die kunnen leiden tot problematische schulden. "Daarnaast wordt de mogelijkheid van witwassen en fraude als risico aangeduid", schrijft de partij in een brief aan de het college van B&W.

Maar volgens het college past het toestaan van een speelautomatenhal in het bestaande beleid. De gemeenteraad heeft voor maximaal één hal met maximaal 50 speeltoestellen eind 2007 toestemming gegeven. Jarenlang stond er één bij de ingang van het Sprookjeshof. Maar sinds deze weg is, is er geen gebruik meer gemaakt van de vestigingsmogelijkheid voor een nieuwe speelautomatenhal. Een ondernemer die in twee andere gemeenten zo'n hal heeft, wil ook één in Zuidlaren.

Levendigheid

Daarnaast vraagt het CDA zich af of zo'n speelautomatenhal wel in het nieuwe centrumplan van Zuidlaren past, dat nog ontwikkeld wordt. "Rekening houdend met dit participatieproces is onze verwachting dat het minimaal nog twee jaar duurt voor wij een vastgesteld bestemmingsplan hebben. In de tussenliggende periode moeten ondernemers de ruimte hebben om hun panden te exploiteren."

Binnen het huidige bestemmingsplan past een speelautomatenhal dus in het dorp en daarmee doet het ook wat aan de leegstand, meent het college. "De nieuwe invulling van een deels leegstaand/vrijkomend pand in het centrum zorgt er voor dat er levendigheid blijft in het centrum van Zuidlaren."

