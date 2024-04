Proef biologische lelieteelt ligt stil door Boterveen

Een belangrijk deel van de proef Duurzame Bollenteelt Drenthe (DBD) ligt stil: die van de biologische lelieteelt. Oorzaak: de rechtszaak over gewasbeschermingsmiddelen in Boterveen van afgelopen jaar. De biologische proef moet daarom opnieuw.

Maar het goede nieuws is: de proef DBD wordt verlengd en krijgt ook extra geld.

Ja, de bollen en de lelieteelt kan veel groener. Met veel minder chemische of zelfs biologische gewasbeschermingsmiddelen. Maar daarvoor moet de hele bollensector en de consument mee willen. Want groener telen is ook flink duurder. Negen bollen- en lelietelers in Drenthe en het Hilbrands Laboratorium Wijster zoeken momenteel uit hoe ver je kunt gaan in vergroenen. En tegen welke prijs.

Het hele proefproject is nog niet klaar, maar de voorlopige resultaten zijn positief. Volgens HLB-directeur Janny Peltjes wijzen de proeven uit dat het in 2025 al mogelijk is bollen en lelies te telen met de helft minder milieubelasting dan nu.

Wrange bijvangst uitspraak Boterveen

"2024 had het jaar moeten worden waar de proefnemingen zich vooral zouden gaan focussen op biologische lelieteelt. Dus het was even flink schrikken toen de uitspraak kwam in de rechtszaak over gewasbeschermingsmiddelen in Boterveen." Omwonenden spanden een zaak aan tegen lelieteler Joling. Uitkomst: Joling mag niks meer spuiten in 2024. Hoger beroep resulteerde in een compromis: Joling mag vier middelen nog wel blijven gebruiken.

Terug naar de biologische proef van HLB. Biologisch is toch zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen? Peltjes: "Ja, maar niet zonder biologische gewasbeschermingsmiddelen, en die mochten ook niet meer. Een deel van de proef was helemaal onbespoten en een deel was bio-bespoten."

Helemaal opnieuw

De bio-lelieproef bij Boterveen kan als mislukt worden beschouwd en moet op een andere plek helemaal opnieuw. Maar omdat het proefprogramma van Duurzame Bollenteelt Drenthe op z'n einde loopt moet er tijd en geld bij om langer door te gaan. Landbouwgedeputeerde Jisse Otter van de provincie heeft 89.000 euro extra beschikbaar gesteld.