Succesvolle pilot leidt tot permanente seniorenmakelaar in Assen

De tweejarige pilot met een seniorenmakelaar in de gemeente Assen blijkt een groot succes te zijn. Tot eind 2023 had de seniorenmakelaar gesprekken met ruim 470 ouderen, wat leidde tot ongeveer tachtig verhuizingen. De gemeente Assen en woningcorporatie Actium hebben daarom besloten om de pilot een vervolg te geven en structureel geld te reserveren voor het werk van de seniorenmakelaar.

Hennie Arends is in Assen aangesteld als seniorenmakelaar tijdens de pilot. In de keukentafelgesprekken die zij heeft, helpt ze ouderen om keuzes te maken met betrekking tot hun woning. Dit leidt niet alleen tot verhuizingen, maar ouderen kiezen bijvoorbeeld ook om hun woning aan te passen. "Hennie Arends is van grote betekenis voor veel mensen die niet goed weten wat te doen op het gebied van wonen als je ouder wordt", aldus Melanie Maatman, directeur-bestuurder van Actium.

Anticiperen op ouder worden

Ook Asser wethouder Jan Broekema (SP) is enthousiast over de pilot. "De seniorenmakelaar helpt ouderen vooruit te kijken en stappen te nemen. Zo kunnen ze anticiperen op het ouder worden en op tijd hun huis aanpassen voor de toekomst of verhuizen. We weten dat ouderen met een passende woning minder ongelukken krijgen."

En volgens de wethouder is er nog een gunstig bijeffect van de seniorenmakelaar. "Bij verhuizing komt vaak een eengezinswoning vrij. Jonge gezinnen, die het moeilijk hebben op de woningmarkt, krijgen een extra kans om een woning te huren of te kopen."

Uitbreiding