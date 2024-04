WMD ziet 12 miljoen kuub extra water wel zitten, maar wacht op vergunningen

De Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) staat de komende jaren voor een flinke opgave. Om de eigen gewenste watervoorraden op peil te houden, moet er zo'n 12 miljoen kuub extra water uit de grond komen. Een haalbare kaart, denkt directeur-bestuurder Vivienne Frankot, maar daarvoor heeft het waterbedrijf wel de juiste vergunningen nodig. En daar wringt de schoen.

Een gemiddelde vergunningsaanvraag duurt namelijk tussen de twee en tien jaar, verzucht Frankot. "Wij zijn afhankelijk van de provincie Drenthe en kunnen niet zomaar ergens water uit de grond te halen." Zo wacht de WMD bijvoorbeeld op een vergunning om in Beilen een miljoen kuub water uit de grond te halen. "Daar is haast bij geboden, want we hebben dat water echt nodig. We hopen ergens de komende maanden de vergunning te krijgen."

Braafste jongetje van de klas

Als de vergunning er eenmaal is, dan kan de WMD vrij snel beginnen. "De installatie en techniek staan al, dat scheelt", zegt Frankot. "Er is werk aan de winkel, maar het kan. Ondertussen blijft het belangrijk dat wij als Drenten goed en zuinig met drinkwater om gaan."

Dat geldt zeker in de zomerperiode. Vaak zijn dat momenten waarop waterbedrijven alle zeilen bij moeten zetten om te blijven leveren. "Dat lukt tot nu toe en we proberen als WMD ook altijd reserves te houden", zegt Frankot. "We proberen eigenlijk het braafste jongetje van de klas te zijn, als het gaat om waterreserves. Maar dat vind ik juist een pluspunt van ons."

Regen zet niet meteen zoden aan de dijk

Om die reserves op peil te houden, is dus grofweg 12 miljoen kuub extra nodig. "Voor 2040 tenminste", vult Frankot aan. "We verwachten over de komende jaren 13.000 extra huizen in Drenthe. Wij kunnen die van een wateraansluiting voorzien, maar willen dus ook een reserve voor het geval dat. Dan is 12 miljoen kuub extra water nodig."

Maar is dat water voor een deel niet uit de lucht gevallen, het afgelopen jaar? "We hebben een natte periode gehad en dat is zeker goed voor ons als waterbedrijf", zegt Frankot. "Maar wij halen water van grote diepte. Tussen de 40 en 100 meter diep. Voordat daar een druppel water doorgesijpeld is, ben je jaren verder. Dus het is niet zo dat wij dankzij al dat regen opeens veel meer water ter beschikking hebben."

Geld als water

Dus moet er water opgepompt worden. En dat extra water komt met een prijskaartje. Of zeg maar gerust, prijskaart. "350 miljoen euro", schat Frankot in. "Dat geld komt volledig uit het waterverbruik. De komende jaren zal het tarief iets omhoog gaan, maar we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden voor de gebruiker."