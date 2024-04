Natuur krijgt heel wat voor haar kiezen door extreem nat 2023

Gisteren nog vertelden de vier waterschappen dat 2023 voor hen een extreem nat jaar was. Zo zijn in de afgelopen maanden meerdere neerslagrecords verbroken. Vervelend voor wie geen nat pak wil. En ook de natuur krijgt heel wat voor haar kiezen.

In de plaats Wateren, met zo'n naam kan het ook haast niet anders, is de vele regenval goed te zien. Wortels van bomen die flink onder water staan, grenzen van binnenwateren die veel verder liggen dan normaal en ook broedvogels moeten goed opletten waar ze hun nest bouwen. De buien van de afgelopen maanden hebben direct hun uitwerking op de natuur.

Waterbuffer

In het Nationaal park blijft het water om meerdere redenen hoog staan. Door een leemlaag in de bodem, zakt het water slecht weg. Daarnaast is Staatsbosbeheer de afgelopen jaren bezig geweest om het het water met opzet in het gebied langer vast te houden. "De zomers worden ook steeds droger en die verbreken ook records," zegt Lysander van Oossanen, boswachter van het Drents-Friese Wold. "Door het water langer vast te houden kunnen we het gebruiken als een buffer."

De buffer werkt goed, kan worden geconcludeerd. Want er staat veel water in Wateren. Van Oossanen: "Als je zo'n nat jaar hebt als afgelopen jaar, dan merk je dat gelijk."

Maar het water staat nu zo hoog dat het sommige soorten in de weg zit. "Bepaalde bomen hebben er last van. De beuk is daar een mooi voorbeeld van, die kan niet zo lang met zijn voeten onder water staan. Daar zien we misschien nog wel iets in gebeuren straks", zegt Van Oossanen doelend op mogelijke sterfte van de boom.

Profiteurs

Toch heeft de natte periode ook voordelen. Voor watervogels bijvoorbeeld. "Er zijn soorten die er juist van profiteren. Je ziet dat er andere dieren gaan broeden omdat er nu de kans is dat de vos er minder snel bij kan komen bijvoorbeeld. Dat is weer een andere kant van het verhaal."