Koningsdag voor ondernemers: 'Dag minder omzet, maar wél extra aandacht voor ons mooie centrum'

'Zondag wordt een soort Koningsdag 2.0'

Vanuit de ondernemers wordt op creatieve wijze gekeken hoe winkeliers extra profijt kunnen hebben van Koningsdag, zegt Meijer. "Zo missen we dit jaar de vrijmarkt in het centrum. Die is vanwege het koninklijk bezoek verplaatst naar de rand van het centrum. Dus hebben we besloten om op de dag ná Koningsdag, als het koopzondag is, een extra ondernemersvrijmarkt te houden. Een soort Koningsdag 2.0. We maken er een feestelijk weekend van."

Maar wat houdt de gemiddelde ondernemer in Emmen er nu op de lange termijn eigenlijk aan over? "Een lastige vraag, maar ik denk wel dat, als we dit goed doen, we een breder publiek kunnen gaan trekken als complete winkelstad", zegt Eising. "Het zou mooi zijn als veel Nederlanders doorhebben dat er meer is boven Zwolle, dat zou een eyeopener kunnen zijn." Meijer is het daarmee eens. "We gaan er nu vanuit dat al deze aandacht na Koningsdag extra bezoek zal trekken. Maar of dat ook echt zal gebeuren, blijft natuurlijk de vraag."