Assen loopt zich jong: Nieuwe 4 Mijl-routes in bijna alle wijken

'Je hoeft niet na te denken'

Vier renners van Loopgroep Assen '20 zijn vanochtend in Marsdijk samengekomen om de nieuwe wijkroutes te openen. De renners liepen vanaf daar ieder naar een andere locatie, waar een nieuwe wijkroute is gerealiseerd. Heijda liep van Marsdijk naar Lariks, waar de wijkwethouder op haar stond te wachten. "Hier was de officiële openingsceremonie en daarna gingen we met alle lopers door naar Kloosterveen, waar het laatste routebord werd onthuld", vertelt Heijda.

'Iedereen kan het'

Marianne Marree, organisator van 4 Mijl Assen, merkt op dat de wijkroute in Marsdijk een groot succes is. "Veel mensen maken gebruik van het routebord. Het is mooi om zo'n route altijd te kunnen lopen, niet alleen in Marsdijk of op de dag van de 4 Mijl. Daarom is het idee ontstaan om ook in andere wijken zo'n 4 Mijl-route uit te zetten."