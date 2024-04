Hoogeveen wil boeven buitenspel zetten met nieuwe aanpak

Hoogeveen wil per jaar een half miljoen euro inzetten om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Daar is extra handhaving en ander personeel voor nodig. Het grootste gedeelte van het bedrag gaat daar straks naar toe.

Ook wil de gemeente dat medewerkers signalen van georganiseerde criminaliteit sneller in de smiezen krijgen. Daarom worden speciale 'bewustwordingssessies' in het leven geroepen. Het gemeentebestuur schrijft erover in een nieuw plan van aanpak tegen georganiseerde criminaliteit.

Extra handhaving

Praktijkervaring

Om misstanden sneller in de gaten te hebben is het de bedoeling dat medewerkers van de gemeente 'praktijkervaring' gaan op doen. Hoogeveen wil onder andere een mobiele drugsset huren, waar medewerkers meer leren over hennep, cocaïne of synthetische drugs.