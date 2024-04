Lekker banjeren door Drentse natuur dankzij nieuw wandelnetwerk

Wandelen was al prachtig in de Drentse natuur. En dat kan nu nog beter. Vanmiddag is namelijk het wandelnetwerk Drenthe officieel geopend. En daarmee is meteen ook het Nederlands wandelnetwerk compleet. Want Drenthe is de laatste provincie die dit heeft afgemaakt.

Bijna 6.000 kilometer aan wandelpaden ligt er in Drenthe. En het bijzondere is, is dat het tweezijdig is aangelegd. Oftewel je kunt de ommetjes zowel linksom als rechtsom maken. "Dat betekent bijna 12.000 kilometer wandelplezier", glundert Albert Broekman. Hij is 'hoofd routebureau' van Recreatieschap Drenthe en heeft samen met zijn collega's de routes uitgezet.

Lange adem

Dat duurde wel even. Zo'n tien jaar om precies te zijn. "Het is in 2014 begonnen als een pilot rondom Zuidwolde en daarna uitgebreid over heel Drenthe. Er lagen al aardig wat wandelroutes en daar zijn extra paden aan toegevoegd waardoor er nu een heel netwerk is ontstaan met allerlei wandelknooppunten. Zo kun je samen met boswachters een recreatieve wandelstructuur maken die past binnen de natuur."

Het netwerk is zo goed als af. Er moeten alleen nog informatiepanelen komen. "Die worden voor deze zomer geplaatst", aldus Broekman. "Daarom kunnen de mensen precies zien waar ze zijn en met de knooppunten een route uitstippelen."