Robotmaaier blijft grote vijand van de egel: 'Andere dieren vluchten als er gevaar dreigt'

Volgens Ruud van Rooij van robotmaaierspecialist Vitaro zijn producenten steeds bezig met het veiliger maken van hun maaiers. "Elke fabrikant heeft tegenwoordig een app die is verbonden met de maaier. Via deze app krijgen klanten pushberichten waarin bijvoorbeeld staat: het is nu egeltjestijd, laat de maaier niet 's nachts maaien."

Leefgebied

De motivatie van klanten is ook belangrijk bij het instellen van de maaier. "Mensen die meer met de natuur bezig zijn, zijn ook meer met egels bezig. Zij zullen hun gras niet 's avonds en 's nachts laten maaien", aldus Van Rooij. Daarnaast speelt de inrichting van de tuin een belangrijke rol. "Bij een tuin met schuttingen zul je niet snel egels tegenkomen, maar in een landelijke, open tuin is de kans wel groot. Daarom komen we altijd zelf kijken wat voor tuin het is."

Egels zullen steeds vaker opduiken in tuinen, omdat hun leefgebied flink krimpt. "Parken en tuinen zijn belangrijk geworden als leefgebied van de egel. Het aantal egels is met 40 procent verminderd ten opzichte van 1994. Ons doel is Nederland bewust maken van de egel en zijn leefgebied. Zodat mensen hun tuin egelvriendelijker kunnen maken", vertelde Elze Polman van de Zoogdiervereniging vorig jaar tijdens de Nationale Egeltelling.

"Mensen zijn steeds meer bezig met biodiversiteit en dierenbewustzijn", vult Jeroen Bosma aan. "Een beetje verwildering is daarom ook goed voor de tuin." Een maaier kan volgens hem ook voorzien in deze behoeften. "Je kunt stay-outzones instellen waar de maaier niet komt, zodat het gras wat hoger groeit." Deze verwilderde zones in een tuin kunnen er juist voor zorgen dat het voedselaanbod voor egels weer groter wordt.

Probleem voor andere dieren?

Het lijkt erop dat de robotmaaier andere diersoorten niet raakt, omdat die vaak vluchten bij gevaar. Bij RAVON, een stichting die opkomt voor reptielen, amfibieën en vissen, is de robotmaaier geen bekend probleem. "Gazons met kort gras zijn toch al ongeschikt leefgebied. Amfibieën voelen zich niet thuis in dat gras", vertelt een woordvoerder. Ook de Vogelbescherming geeft aan dat vogels 'niet broeden op gazonnetjes' en dus niet in aanraking komen met de robotmaaier.