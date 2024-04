Wonen op vakantiepark Wico Schoonoord onder de loep

Is het de bedoeling dat permanente bewoning op bungalowpark Wico in Schoonoord compleet verdwijnt? Of blijft het park zoals het nu is, een uitvalsbasis voor mensen die acuut in woningnood zitten? Om die vragen beantwoord te krijgen, start het bureau Ruimte en Vrije Tijd een onderzoek naar de toekomst van het park.

Het is de bedoeling dat die studie eind juni klaar is om daarna te worden beoordeeld door de gemeenteraad van Coevorden. De onderzoekers gaan eind mei kijken op het park aan de Slenerweg.

'We worden nu serieus genomen'

Grondeigenaar Janneke Lampe van Wico ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. "Vooral omdat we nu, in tegenstelling tot eerdere momenten, serieus genomen worden door de gemeente Coevorden", zegt ze. "Om dat te bereiken was wel het een en ander nodig." Lampe heeft het dan over inspraakmomenten bij de raad, maar ook over een uitgebreid onderzoek dat namens Wico zelf onder de bewoners van het park werd gehouden.

"We hebben nu begrepen dat die studie, met een respons van 96 procent, wordt meegenomen in het onderzoek van bureau Ruimte en Vrije Tijd en daar zijn we blij mee." Volgens haar is de uitkomst glashelder: "Het liefst zien we dat op Wico ook in de toekomst ruimte blijft voor zowel wonen als recreatie." Rolt uit het onderzoek straks dat Wico toch een 100 procent recreatiepark moet worden, dan stapt Lampe naar de bestuursrechter om dat aan te vechten.

'Mensen die feitelijk met één been al onder de brug wonen'

Je mag niet permanent wonen op het park, al wordt dat al zo'n zestig jaar gedoogd. Vorig jaar kondigde de gemeente aan een eind te maken aan het gedogen. Dat leverde onder bewoners zorgen en protest op. Lampe: "Inmiddels zijn die zorgen wat geluwd. Handhaving gebeurt niet zolang het onderzoek nog loopt, dus dat geeft even rust. We hebben hier te maken met mensen die feitelijk al 'met één been onder de brug wonen' en nergens anders heen kunnen, stel dat ze hun bungalow ineens moeten verlaten."

Juist om die reden vindt de grondeigenaar dat het onderzoeksbureau ook de huidige woningnood in de regio mee moet nemen in de studie. "Want nog steeds krijgen we geregeld verzoeken van mensen die vanwege uiteenlopende omstandigheden tijdelijk op zoek zijn naar onderdak."

Landelijke aandacht