Ecoloog in Tweede Kamer over wolf: 'Nederland laat subsidie in Brussel liggen'

Nederland, en dus ook Drenthe, laat miljoenen liggen aan Europese subsidies voor beschermende maatregelen tegen de wolf. Dat kwam vanmiddag naar voren in een rondetafelgesprek over de wolf bij de Tweede Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag.

De commissie had organisaties uitgenodigd die te maken hebben met de wolf, wetenschappers en juridische experts om zich te laten informeren. Naar verwachting stemmen Europese landen in juni over een verlaging van de beschermde status van de wolf; daarvoor is unanimiteit nodig. Nederland heeft nog geen standpunt ingenomen. De Tweede Kamer heeft ook nog geen kleur bekend op dit dossier.

Meerdere regelingen

Ecoloog Glenn Lelieveld gaf aan dat Nederland er goed aan zou doen om een beroep te doen op geoorloofde inkomenssteun als het gaat over het plaatsen van wolfwerende rasters. "Andere landen doen dat wel. In Nederland is de subsidie voor wolfwerende rasters gemaximaliseerd op 20.000 euro per bedrijf en dat is voor materialen; arbeidsloon wordt momenteel niet vergoed. Als je dertien kuddes hebt, dan red je het daar niet mee. Je moet het raster ook nog iedere dag controleren. Nederland laat een kans liggen om arbeidsloon vergoed te krijgen."

Lelieveld wees ook op het bestaan van nog twee andere Europese potten: de LIFE -subsidie voor Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( EFRO ).

"Bij de LIFE-subsidie krijg je 75 procent van het projectbedrag van Brussel. De Nederlandse bijdrage van 25 procent moet met eenvoud te halen zijn met de schadepreventiepotjes die de provincies nu al hebben opengesteld", aldus Lelieveld.

"Via het Regionale Ontwikkelingsfonds is het mogelijk om opleiding, arbeidsuren en begeleiding van dierhouders te subsidiëren. Er zijn potten, gebruik die", zo zei de ecoloog en coördinator van het Wolvenmeldpunt.

Geen goede hekken? Geen schadevergoeding

De overheid kan volgens hem wel voorwaarden stellen aan die subsidie. "Alle zorg wegnemen kan niet. Het is nogal wat om samen te leven met de wolf. Maar als je als overheid laat zien dat dierhouders ontzorgd kunnen worden, dan is het ook normaal om alleen schade uit te keren als er beschermende maatregelen worden genomen."

Het verbaast Lelieveld dat er geen gebruik wordt gemaakt van bestaande Europese regelingen. "Het verwondert mij al tien jaar dat de overheid niets doet. Voormalig staatssecretaris Henk Bleker heeft in 2012 een Fact Finding Study laten doen. Daar stonden toen al heel goede adviezen in. Daar is heel weinig mee gebeurd."

Volgens Lelieveld is het uitgangspunt bij bescherming tegen schade door de wolf drie H's: herders, honden en hekken. Hij doelt daarmee op herders die bij een kudde schapen lopen, kuddebeschermingshonden en wolfwerende rasters.

Beschermingsplan wolf nodig

Ook de andere genodigden wezen op de noodzaak van het voorkomen van schade door de wolf. Zoals Pieter van Geel van het Landelijk Overleg Wolf. Hij is bekend met een ander ingewikkeld dossier op natuurgebied: wel of geen afschot van konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Over het dossier wolf zegt hij: "Ideologisch gezien komen we er niet uit. Er zijn intensieve preventieve maatregelen nodig. En als die onvoldoende blijken te werken, dan zijn beheermaatregelen nodig", aldus Van Geel.

Volgens Bondine Kloostra, advocaat gespecialiseerd in milieu- en natuurbeschermingsrecht, is het nodig dat Nederland een soortenbeschermingsplan opstelt voor de wolf. "In zo'n plan kunnen maatregelen worden opgenomen die zorgen voor minder botsingen tussen wolf en mens. Zoals verstoring door recreanten en wat te doen bij aanrijdingen."