Verduurzaming voormalige huurwoningen blijkt hoofdpijndossier

Bijna alle grote dorpen en steden in Drenthe hebben ze: rijtjeshuizen of twee-onder-een-kappers in woonblokken. Koop en huur staan dwars door elkaar. Huurwoningen in bezit van wooncorporaties en oud-huurwoningen die corporaties ooit verkocht hebben en nu dus eigen woningen van particulieren zijn. Ze hebben één ding gemeen: ze zijn vaak slecht of niet geïsoleerd, het energieverbruik is hoog en dus de energierekening ook.

Kopers huurwoningen kunnen vaak niet meekomen

Kopers van voormalige huurwoningen hebben vaak niet de financiële mogelijkheden om hun woning te kunnen verduurzamen. Ze hebben ooit de woning net kunnen kopen, maar hebben dan geen geld of leenmogelijkheden om aan groot onderhoud of verduurzaming te doen. Als een woningcorporatie een straat dan aanpakt krijg je situaties zoals in Gieten waar de huurwoningen wel energiezuinig zijn gemaakt maar de koopwoningen niet.

Woningcorporaties willen wel helpen, maar mogen het niet van de Woningwet. En als ze het wel zouden mogen dan zijn er miljoenen te weinig. Corporaties hebben al moeite om al hun huurwoningen te onderhouden en energiezuinig te maken. Mede omdat ze een belasting betalen aan het kabinet: de verhuurdersheffing. Geld dat ze liever in onderhoud en nieuwbouw willen steken.

En dan zijn er nog krimpgebieden waar juist te veel huurwoningen zijn. En ook daar zijn mixen van koop en huur door elkaar in rijtjesblokken. Bijvoorbeeld in de Veenkoloniën.

Dat zijn de problemen in een notendop. Daarom moet er een proef komen om deze problemen vlot te trekken.

De komende tijd willen Woonservice, de gemeente Borger-Odoorn en de provincie in gesprek met de inwoners van 2e Exloërmond.

Woonagenda

De proef in 2e Exloërmond om huur en koop door elkaar te verduurzamen maakt onderdeel uit van de RegioDeal Zuid- en Oost Drenthe. De problemen van het verduurzamen van voormalige huurwoningen staat ook hoog op het actielijstje in de Drentse Woonagenda. Daarin staat ook de aanpak van andere woonproblemen zoals te weinig financieel bereikbare woningen voor starters en dat er te weinig wordt gebouwd. Maandag komt de Woonagenda aan bod in Provinciale Staten.