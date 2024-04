Protest in Asser raad tegen flexwijk: 'Waarom niet de helft van 150 huizen?'

Snel even een flexwijk aan de Groene Dijk uit de grond stampen, met 150 woningen voor spoedzoekers, statushouders en jongeren, dat valt toch niet helemaal lekker in politiek Assen. Want ook al ontvangt de stad miljoenen Rijksgeld voor dit project en kan dit flexwijkje de hoge woningnood wat verlichten, sommige raadspartijen worstelen nog flink met de locatie. Reden: stevig protest vanuit de omgeving.

Zo is een groep ondernemers en buurtbewoners tegen de aard en omvang van de flexwijk. Ze zijn vooral bang voor problemen met de toekomstige bewoners, en dan vooral statushouders.

Assen kreeg vorig jaar het aanbod om 96 flexwoningen met geld te financieren van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. In ruil daarvoor moet de gemeente jaarlijks 48 huizen voor statushouders regelen, maar niet per se in het nieuwe flexwijkje.

Met deze deal, aangevuld met nog eens 54 flexwoningen van Actium, dacht het stadsbestuur snel een flexwijk van 150 huizen te kunnen realiseren, die er vijftien tot twintig jaar staat.

Voor 1 januari 2025

Locatie-onderzoek wees De Groene Dijk als beste plek aan. Hier is de kans het grootst dat het project voor 2025 gerealiseerd kan worden. En dat is een belangrijke voorwaarde. Vóór 1 januari 2025 moet Assen namelijk de 96 flexwoningen afnemen die bij het Rijksvastgoedbedrijf in opslag staan. Anders gaat de deal, met de 12,5 miljoen euro aan rijksfinanciering, niet door. Zo onderstreepte ook wethouder Cor Staal (ChristenUnie) nog eens.

Vijf insprekers, afkomstig uit de buurt, lieten de Asser gemeenteraad gisteravond klip en klaar weten tegen de flexwijk te zijn. Maar liefst 150 huizen is in hun ogen 'te massaal' voor de plek, of zelfs 'buitenproportioneel'. En ze zijn bang voor de veiligheid. Zo voorzien ze problemen door het huisvesten van veel statushouders in deze flexwijk en van bewoners 'met een rugzakje'.

Overvallen

Twee naburige ondernemers balen ervan dat ze ineens met een flexwijk opgezadeld worden. Zij kochten een woon-werkkavel aan De Groene Dijk, waarvoor het gebied in eerste instantie ook bedoeld was, en hoopten al die tijd op 'gelijkgestemde buren'. "Maar in plaats van collega-ondernemers krijgen we zomaar een flexwijk naast onze deur. We zijn hier gekomen met totaal andere verwachtingen. Wij voelen ons overvallen."

Bewoners van de woonbotenhaven aan De Groene Dijk roeren zich ook. Zij zijn bang voor het verdwijnen van hun 'rustige haven' en hun 'groene buurt', wat ze zelf al jaren onderhouden. "We zagen de woonwijk niet meteen als probleem, maar we zijn nu al de helft van onze boswal kwijt, er is ineens flink in omgehakt terwijl de gemeente er qua onderhoud jaren niets aan heeft gedaan. Afspraken uit het verleden tellen ineens niet meer? We willen wel de eigenheid van ons buurtje behouden."

Helft van flexwijk?

Hun pleidooi voor een veel kleinere flexwijk, werd door een aantal partijen opgepikt. GroenLinks, Lijst De Rijke en CDA vragen zich af of De Groene Dijk 'in heel Assen' nu echt de enige geschikte plek is voor de 150 flexwoningen. En waarom kan het niet een tandje minder, de helft van de huizen of misschien zelfs eenderde. Voor de rest moet een andere locatie worden gezocht. "Kijk dan ook eens naar het Messchenveld, daar is nog plek genoeg", vindt Anita de Rijke.

Ook Stadspartij PLOP wil meer flexibiliteit qua aantallen. "Waarom niet eerst beginnen met de helft aan De Groene Dijk, en dan kijken hoe het wijkje zich ontwikkelt. Ondertussen koop je tijd om ook nog een andere locatie te zoeken. Die boodschap kun je ook richting het COA afgeven, dat we de flexwoningen wel realiseren, maar later dan gedacht."

Andere partijen vragen zich af, of de 150 huizen er dan wel snel genoeg komen. Want het vinden van andere geschikte locaties zou wel eens te lang gaan duren. "We moeten deze kans niet voorbij laten gaan, deze flexwoningen zijn knetterhard nodig", vindt CU-raadslid Steven van Luijk.

Gang naar rechter

Op 18 april moet de Asser gemeenteraad definitief besluiten over de flexwijk. De protesterende omwonenden en ondernemers wachten af of hun kritiek dan verhoord wordt.