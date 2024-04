Dr. Nassau College aangewezen als locatie voor culturele verenigingen Gieten

Het nieuwe onderkomen voor culturele verenigingen in Gieten moet definitief bij het Dr. Nassau College gaan komen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) voorgesteld aan de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze.

Op de raadsvergadering op 16 mei wordt definitief besloten of de nieuwbouwplannen doorgaan. Mocht de gemeenteraad dan budget beschikbaar stellen voor de bouw van de onderwijs- en cultuuraccommodatie, dan kunnen de plannen voor nieuwbouw worden uitgevoerd en naar verwachting wordt het gebouw in 2026 gerealiseerd.

Lang gekoesterde wens

Cultuurverenigingen in Gieten keken al lang tijd uit naar een onderkomen waar zij hun hobby konden uitoefenen. Na de sluiting van Hotel Braams een paar jaar geleden en het wegvallen van de Bethelkerk als oefenlocatie, werd het voor de toneelclubs en muziekverenigingen lastig om ergens te repeteren.

De keuze voor het Dr. Nassau College kwam niet zonder slag of stoot tot stand, want omwonenden uitten hun zorgen over de keuze voor deze locatie. Volgens de gemeente bleek deze locatie toch het meest geschikt te zijn.