Raad akkoord met forse investering in nieuw buitendienstgebouw Gieten

Een meerderheid van de raadsleden in de gemeente Aa en Hunze gaat akkoord met een aanzienlijke verhoging van de kosten van een nieuw gebouw voor de buitendienst in Gieten.

Het nieuwe gebouw van de buitendienst aan de Rondgang gaat al met al ruim 3 miljoen euro kosten, in plaats van de eerder begrootte 1,6 miljoen.

Investering

Alle partijen vinden het desondanks belangrijk dat de buitendienst, verantwoordelijk voor onderhoud aan groen, wegen, en gladheidsbestrijding, een nieuw gebouw krijgt. Het huidige pand is te krap geworden.

Vrees voor verdere stijging

Enkel oppositiepartijen GroenLinks en D66 kunnen zich totaal niet vinden in de verhoging van het budget.

Beide partijen vrezen voor een verdere stijging van de kosten tijdens het bouwproces en vinden het uitgeven van een miljoen euro voordat er een schop in de grond gaat niet verantwoord.

Toch heeft een meerderheid van de partijen wel een kleine miljoen euro extra over voor een nieuw pand voor de buitendienst.

Klaar in 2025

Het is de bedoeling dat in oktober kan worden gestart met de bouw van het nieuwe pand. In augustus 2025 moet het gebouw klaar zijn.