Marathonschaatser Kevin Hoekstra: 'We staan aan de verkeerde kant van de streep en dat is balen'

Het seizoen voor de marathonschaatsers zou volgend weekend in Amsterdam van start gaan. Maar in verband met de aangescherpte corona-maatregelen gaat daar een streep doorheen. En dat geldt ook voor de wedstrijden in Enschede en Heerenveen. Daarnaast zijn de mannen en vrouwen van de lange adem ook niet meer welkom in Thialf om te trainen.

"Ik snap dat ze ergens een streep moeten trekken. Maar voor degenen die aan de verkeerde kant van die streep staan is het behoorlijk balen", zegt marathonschaatser Kevin Hoekstra uit Bovensmilde. "Wij hebben geen topsportstatus van het NOC*NSF en dat is nu bepalend."

Streep door trainingskamp

Met zijn ploeg Bouwselect zou hij woensdag vertrekken naar een trainingskamp in Erfurt. "Maar omdat je in Duitsland een negatieve coronatest moet kunnen laten zien hebben we dat afgeblazen. Het is best ingewikkeld om je in Nederland zonder klachten te laten testen. Vervolgens hadden we een alternatief plan om vanaf donderdag samen te komen in Aduard. Maar ook dat gaat niet door", zegt Hoekstra. Hij baalt extra omdat hij superfit was. "Ik heb een betere fietstest gedaan dan ooit tevoren."

Trainen in Groningen

"Ik heb vanmorgen om 7.15 uur op ijsbaan Kardinge in Groningen getraind. Dat uurtje hebben we nog kunnen huren. Maar dat is verre van ideaal. Ik was alleen en had het al koud voordat ik de baan op ging en ik kwam er ook weer koud vanaf. Dat komt omdat je je daar niet mag omkleden en douchen", licht Hoekstra toe. "In eerste instantie zouden we nog in Thialf kunnen trainen. Maar omdat de langebaanploegen, met profstatus, vanwege corona hals over kop weer terugkwamen uit Inzell moesten we onze uren aan hen afstaan."

Financiële onzekerheid

Ook de financiële vooruitzichten zijn onzeker. "Zolang we geen wedstrijden rijden, worden we ook niet betaald.", verklaart Hoekstra. "In principe heeft de sponsor ook voor volgend seizoen z'n steun al toegezegd. Maar bedrijven hebben het allemaal lastig in deze tijd. Dus je weet nooit hoe het loopt. Zover vooruit kijken heeft nu ook helemaal geen zin."

Weer fietsen en skeeleren?

Hoekstra is in het dagelijks leven fysiotherapeut. Daar kan hij, met de nodige beschermingsmaterialen, wel gewoon z'n werk doen. Maar wanneer hij weer voor het eerst een wedstrijd kan schaatsen is nog maar de vraag. "De verwachtingen over wat er wél mogelijk was, liepen steeds verder op. En dan is het extra zuur dat er net voor de start van het seizoen een streep doorgaat. Wat het ook lastig maakt is dat je niet weet wanneer het wél weer begint. Moeten we eerst weer een tijd van het ijs af om te gaan fietsen en skeeleren? Dat zijn van die onmogelijke vragen", besluit Hoekstra.