Kleindierenshow gaat 'on tour' op data afgelaste Noordshow

Die drie dagen zou de Expo Assen plek bieden aan duizenden dieren en evenveel bezoekers, maar dat vindt het Noordshow-bestuur vanwege de coronamaatregelen niet verantwoord. Daarvoor in de plaats komt nu een speciale editie van Kleindierenvereniging Midden Drenthe.

Coronaproof

Dat gebeurt overigens niet op dezelfde locatie, in de grote hal van Expo Assen. Het bestuur van de vereniging in Midden-Drenthe komt namelijk met een speciale editie met de naam 'Midden Drenthe Show On Tour'. Die zou eerst volgende week plaatsvinden, maar dat plan moest nog even worden uitgesteld.

"Ons plan was 98 procent coronaproof, maar die laatste 2 procent, daar loopt het nu op stuk", zegt voorzitter Hendrik Timmer van Kleindierenvereniging Midden Drenthe. "Formeel gezien konden we aan de maatregelen voldoen, want we gingen met een keuringsbrigade van drie mensen op pad om de dieren bij de mensen thuis te keuren." Bij deze vorm zouden mensen maar drie bezoekers tegelijkertijd krijgen, en maximaal met vier personen in een ruimte hoeven zijn. "Dat past dus in het stramien. Maar die groep van drie mensen gaat de hele dag op pad en bij verschillende mensen langs. Die keurbrigade is dan een risico op verspreiding."

Daarom besloot de organisatie het plan uit te stellen naar begin januari in de hoop dat het virus wat 'geluwd is'. En niet in zomaar een willekeurige week in januari, maar op de geplande data van de Noordshow. Drie dagen die door kleindierenliefhebbers met benzinestift zijn geblokt in de agenda. "Omdat de Noordshow dan zou zijn, hadden keurmeesters en fokkers deze dagen al vrijgeboekt in de agenda. Die zijn dan vaak toch al beschikbaar."

'Mooi voor de fokkers'

Het bestuur van de Noordshow heeft geen probleem met de planning van de Kleindierenshow Midden Drenthe. "Nee hoor, dat is in goed overleg gebeurd", zegt voorzitter Gerard Schenkel van de Noordshow. "Voor de fokkers is het ook hartstikke mooi dat er nog iets georganiseerd wordt. We vinden het hartstikke jammer dat we de Noordshow moeten afgelasten. Het is niet alleen een evenement, maar ook voor de fokkers een moment om elkaar even weer te zien en dat valt nu weg. Dus het is mooi dat er toch nog iets is."

Een speciale coronaproofeditie van de Noordshow zat er volgens Schenkel niet in. "Nee, dat kan bij ons niet. Midden Drenthe richt zich op de vier noordelijke provincies, wij hebben meer dan 8.000 dieren uit heel het land en soms ook nog uit België en Duitsland. Dat zou te veel verkeersbewegingen met zich meebrengen. Dat is niet verantwoord."

Extra ruimte

De Midden Drenthe Show On Tour heeft de inschrijvingen voor begin januari opnieuw geopend. De termijn is verlengd tot 16 november en het aantal plaatsen is ook uitgebreid. De keuringsbrigade zou in eerste instantie 900 dieren bezoeken, maar er is nu ruimte voor 1.250 dieren.