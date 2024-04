Woningen Nijstad-West mogen gebouwd worden, maar het liefst met groene daken

De kogel is door de kerk. Langs de westelijke plas bij recreatiegebied Nijstad komen 29 woningen. Een meerderheid van de raad ging akkoord met het plan, maar pleitte wel voor groene daken op de huizen.

Dat was een verzoek van het CDA, de PvdA, SGP, ChristenUnie en de SP. Groene daken werken als buffer voor forse regenval en stimuleren biodiversiteit, stellen de partijen. "En je geeft een stukje terug aan de natuur", volgens CDA-raadslid Aaf-Tinke Bisschop.

De fracties deden daarom een oproep richting de bouwers om er gebruik van te maken. In het gebied komen met name waterwoningen, kangoeroewoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

'Koper moet het zelf bepalen'

Wethouder Roelof Bisschop (VVD) liet weten dat er met de initiatiefnemer van het bouwproject over is gesproken. "Die staat er positief tegenover." De indieners van het verzoek hadden uiteindelijk voldoende steun voor het voorstel.

Toch waren er een aantal partijen die zich niet konden vinden in het gebruik van groene daken. "Als raad kunnen we ons beter met andere dingen bezighouden. De koper moet zelf bepalen of ze het wel niet willen gebruiken", aldus Vincent Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie.

VVD-raadslid Wilco Kramer zag het als een verplichting. "We willen bouwen, bouwen, bouwen. Dan ziet dit eruit als een obstakel. De persoon die het koopt moet zelf bepalen of hij of zij dat wil. Moeten we straks nog bepalen wat voor behang mensen in de wc mogen hangen?"

Veilige weg

De VVD, PvdA en Gemeentebelangen dienden nog een motie in om de weg Nijstad, waar de woningen komen, veiliger te maken. Volgens de fracties zou het wegdek slecht zijn, is er geen straatverlichting en wordt er hard gereden over de straat richting de snelweg.

Ze vroegen om een tijdelijke 'knip' in de weg. Een soort van afsluiting om de snelheid uit het verkeer te halen. Dat leek het gemeentebestuur geen goed idee. Een tijdelijke oplossing mag maar drie maanden aangelegd worden liet wethouder Bisschop weten. Hoogeveen wil een definitieve oplossing.

Definitieve oplossing

"Daar is dit jaar nog geen budget voor", ging Bisschop verder. "In 2025 is daar geld voor en dan willen we een definitieve oplossing aanleggen. Dan kunnen we de weg veilig inrichten, zodat hulpdiensten straks ook op de hoogte zijn dat het geen doorgaande weg meer is."