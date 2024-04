Twee auto's verwoest door vlammenzee in Hoogeveen

De branden braken even voor middernacht uit. De brandweer heeft het vuur geblust, maar van de auto's is weinig meer overgebleven. Het naastgelegen bedrijfsgebouw liep volgens een omstander geen schade op. De politie onderzoekt of de branden zijn aangestoken.

Vaker autobranden

Hoogeveen wordt al langer geteisterd door autobranden. Zo ging eind vorige maand nog een brommobiel in vlammen op in de wijk Schutlanden. In de maand daarvoor was het raak aan de Berberisstraat, waar een bestelwagen werd verwoest door een vlammenzee.