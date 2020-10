Amazone Lisanne Veenje bestormt met Friesche hengst internationale dressuurwereld

Ze is de enige amazone uit Nederland die met een Fries paard internationaal op het hoogste niveau uitkomt. Vorig jaar oktober maakte ze in Denemarken haar internationale debuut in de World Cup.

"Toen ik klein was vond ik springen veel leuker omdat daar veel meer actie in zit. Maar nadat ik zes jaar geleden m'n knie heb gebroken, ben ik verder gegaan met dressuur. Dus eigenlijk is het toeval en moest het gewoon zo zijn denk ik", zegt Veenje lachend.

Eigenaar uit Oostenrijk

De 13-jarige hengst Wirdmer is eigendom van de Oostenrijker Prexl. Hij benaderde Veenje bij een hengstenkeuring. "Hij had mij zien rijden op een hengst die hij gefokt had. En mijn manier van rijden sprak hem heel erg aan", zegt Veenje.

"Hij vroeg eerst of ik interesse had om naar Oostenrijk te komen. Maar ik was toen net voor mezelf begonnen, dus daar stond ik niet echt voor open. En toen stelde hij voor om zijn paard bij mij neer te zetten. En dat heeft allemaal heel goed uitgepakt en we hadden vanaf het eerste moment een hele goede klik", aldus Veenje.

"Wirdmer is een heel lief en ontspannen paard. Maar als hij moet werken is hij wel altijd heel fanatiek. Dan wordt hij altijd een beetje te ijverig. Maar de kunst is om die energie weer om te zetten in ontspanning en daar dan juist de juiste beweging uit te krijgen."

Lisanne Veenje met haar Friese hengst Wirdmer (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

'Je moet ervan houden'

De amazone uit Zweeloo werd geboren in het Friese Garijp. De liefde bracht haar bijna drie jaar geleden naar Drenthe. Vorig jaar oktober debuteerde ze internationaal op het hoogste niveau. Drie weken geleden kwam ze met Wirdmer tot een score van 67 procent. Maar de jury-scores voor de Drentse combinatie lopen vaak ver uiteen.

"Wij denken toch dat dat met zijn manier van bewegen te maken heeft. De één houdt daarvan, de ander niet. Maar in de basis gaat het gewoon om de techniek die je laat zien. Maar zelf kun je ook zien dat het anders is. Het is allemaal groter en misschien een beetje zwaarmoediger en daar moet je toch van houden", analyseert Veenje.

Bedrijfsleider

In totaal heeft ze twaalf Friese paarden op stal waar ze verantwoordelijk voor is. Ze rijdt er met veel plezier acht of negen per dag. Van slechts één paard is ze zelf eigenaar. Dat is de vijfjarige hengst Wetser. "Hij is bij mijn oma geboren. Daar is hij ook gefokt. Sinds hij een veulentje was, is hij al van mij. Tot nu toe doet hij het heel goed en laat hij heel veel talent zien. Dus ik ben hem nu lekker rustig aan het opleiden en dan hoop ik dat hij ook hogere dressuur gaat halen", zegt Veenje.

De 27-jarige dressuuramazone heeft verder vooral veel buitenlandse klanten. "Ja, daar moet je heel goed mee communiceren. Ik houd ook alles heel goed bij in online-programma's en die deel ik ook. Dus dan weten zij ook wanneer de hoefsmid komt en de tandarts. Er komt wel wat bij kijken maar het is wel leuk om te doen."

Corona

De internationale opmars, waar Veenje mee bezig was, wordt op dit moment ruw onderbroken door de corona-pandemie. Het is een flinke streep door de rekening. "Ik vind het wel heel heftig. Zeker nu alle internationale wedstrijden weer geannuleerd zijn. Ik ben best bang dat het allemaal nog best lang kan gaan duren. Je paard wordt ouder en je traint hier toch naartoe. Dus ik baal er wel echt van dat dat nu stil ligt", besluit Veenje.