Oldtimer wint aan populariteit, vooral in deze gemeenten

Van die drie gemeenten heb je de meeste kans een klassieke bolide aan te treffen in Borger-Odoorn met 35 geregistreerde wagens per duizend inwoners. In Assen is het zoeken, met 'slechts' elf oldtimers voor elke duizend inwoners, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Steeds meer krasse knarren

Dat beeld lijkt sterk op de landelijke verdeling van het oldtimerbezit. Buiten de Randstad, in dunbevolktere regio's, vind je over het algemeen meer oldtimers. Zo staan in het BrabantseAlphen-Chaam en in Opmeer in de kop van Noord-Holland meer dan veertig 'klassiekers' per duizend inwoners. Nergens is de dichtheid van oldtimers zo hoog.