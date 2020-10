Armeniërs uit Assen helpen oorlogsslachtoffers Nagorno-Karabach

Assen heeft een grote Armeense gemeenschap en er zijn veel Armeniërs die de vluchtelingen en slachtoffers van de oorlog willen ondersteunen. Ze zamelen geld in of proberen zo veel mogelijk hulpgoederen bij elkaar te krijgen om naar Nagorno-Karabach te sturen.

Omzet naar slachtoffers

Luna Israelyan is kapster in Assen en Groningen, maar werd geboren in Nagorno-Karabach. De omzet van twee dagen van haar kapperszaken stort ze regelrecht naar het Armeniëfonds. Dat fonds is opgericht door Nederlandse Armeniërs om projecten in Armenië te ontwikkelen, maar wordt nu ook gebruikt voor donaties voor slachtoffers van de oorlog.

"Dagelijks wordt Nagorno-Karabach gebombardeerd", vertelt Israelyan. "De mensen daar moeten wegvluchten uit hun huizen en dorpen. Op deze manier probeer ik de mensen daar zo veel mogelijk te helpen." Volgens Israelyan hebben de mensen behoefte aan zo'n beetje alles. "Eten, medicijnen, warme kleren. Dat hebben ze daar allemaal nodig."

Nagorno-Karabach Nagorno-Karabach is een regio in Azerbeidzjan waar voornamelijk Armeniërs wonen. De regio heeft een zelfstandig bestuur, dat wordt gesteund door Armenië. Beide landen claimen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de rechten op Nagorno-Karabach. Het conflict speelt al dertig jaar, maar twee weken geleden sloeg de vlam weer in de pan. Zowel Armenië als Azerbeidzjan beschuldigt de ander te zijn begonnen met de vijandigheden.

Donaties uit alle hoeken

In een loods elders in Assen zamelt Nicolai Romashuk dat soort spullen in voor de mensen uit Nagorno-Karabach. Donaties komen met name vanuit de Armeense gemeenschap, maar ook vanuit andere hoeken komt hulp. "Tandartsen en huisartspraktijken hebben voor ons bijvoorbeeld medische hulpmiddelen gekocht. We hebben inmiddels genoeg kleding, maar we hebben echt nog slaapzakken en winterjassen nodig. De winter komt eraan en het kan erg koud worden daar", vertelt Romashuk.

Dozenvol met kleding, dekens en medicijnen staan er in de loods in Assen, klaar om vervoerd te worden. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want Nagorno-Karabach ligt midden in Azerbeidzjan. Volgens Romashuk werkt ook Turkije de hulpgoederen tegen. "De eerste zendingen gingen via Frankrijk en daarna met het vliegtuig naar Armenië. Maar het wordt nu wat lastiger, omdat de Turken niet willen dat er vliegtuigen met hulpgoederen door hun luchtruim gaan", vertelt Romashuk.

Hij hoopt dat de spullen zo snel mogelijk naar de oorlogsslachtoffers in Armenië verstuurd kunnen worden, zodat de mensen daar in ieder geval weer wat hebben. "Ze zijn uit hun huizen gevlucht met alleen de kleren die ze op dat moment droegen. De huizen, kerken en scholen zijn kapot. Sommige mensen hebben helemaal niets meer."