Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Tentje testen

De start van het kampeerseizoen wordt gevierd met de Open Camping Dag. Wie nog op zoek is naar een standplaats in eigen provincie (of daarbuiten) kan bij tal van campings terecht om de veldjes, het sanitair en de jeu-de-boules-baan te beoordelen. En indien aanwezig, is het uitstekend weer om ook het terras mee te nemen in de schouw. De Open Camping Dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Balletje met

Culinair Drenthe opgelet: zaterdagmiddag barst er een heuse voedselwedstrijd los in de Wijk. In het dorpshuis is De Grote Gehaktballenwedstrijd. "Bent u al jaren in het bezit van het geheime recept in uw familie, maakt u de dikste, rondste, smaakvolste ballen of bent u simpelweg de beste ballendraaier in Nederland? Geef u dan op", luidt de wervingstekst van de organisatie. Deelnemers krijgen een uur om vier ballen te draaien met eigen ingrediënten, een vakkundige jury velt een oordeel. Aanvang: 16.00 uur.