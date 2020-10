Laatste struikelstenen Assen in stilte gelegd

"Het is enorm balen dat het niet door kan gaan", zegt Michiel Gerding van Stichting Struikelstenen Assen. "Dit had de apotheose moeten worden van struikelstenenproject in Assen."

Rolderstraat

In de Rolderstraat zijn de laatste gedenkplaatjes in de straat gelegd voor Joden die zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. In die straat liggen 78 van de in totaal 109 Asser struikelstenen. De organisatie wilde aanvankelijk nabestaanden uit onder andere Amerika en Israël laten overkomen voor de officiële onthulling. Ook zou de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, bedenker van de struikelstenen, komen.

Vanwege de coronacrisis ging dat op 1 april niet door. En door de nieuwe maatregelen wordt er ook geen officieel moment gehouden aanstaande woensdag. Wel verschijnt woensdag een kaart waarop alle 109 adressen staan weergegeven waar de stenen liggen, met alle 420 personen voor wie de stenen gelegd zijn.