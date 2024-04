De Ramblin' Boots-trein stoomt door: 'Nieuwe plaat staat al in de grondverf'

Een opmerkelijke meerstemmigheid, de warme klanken van een pedal steel, doorspekt met vlotte vioolpartijen: Ramblin' Boots is al sinds haar oprichting in 2018 niet meer weg te denken van het countrytoneel.

De trein die toen is gaan rollen, is nog altijd niet gestopt. Sterker nog: die rolt steeds een beetje harder.

Koningsdag

"We hebben er keihard voor gewerkt, maar het is ook wel een stukje geluk", vertelt bassist Julia Hulshof. De zeskoppige band toerde in de beginjaren vooral in Nederland, maar heeft na de Country Music Meeting in Berlijn ook de weg naar het buitenland goed weten te vinden. Als kers op de taart mogen de Boots dit jaar tijdens Koningdag in Emmen voor de koning spelen.

Nieuwe muziek

Naast alle liveshows wordt er ook druk geschreven aan nieuwe muziek. Na een hand vol singles, een EP, en een album is het plan om dit jaar met nieuw werk te komen. Een plaat vol nieuwe liedjes. "Dat gaat van persoonlijk," zegt Fake ten Caat, "tot niet persoonlijk", vult Hulshof aan. "We hebben 'm eigenlijk al in de grondverf staan, dus nu moeten we de puntjes op de i zetten zoals ze dat noemen en dan eigenlijk gewoon gaan opnemen."

Everlasting Holiday

De nieuwste single van de band is een nostalgische. "Muziek was bij ons altijd al een ding", vertelt Ten Caat. "Mijn vader was muzikant, mijn zussen later en ik ben daar bij aangehaakt."

Met dat hele muzikale gezelschap ging hij als kind ook op vakantie. "Ik weet nog dat ik, ja, hoe oud zou ik geweest zijn, een jaar of tien, helemaal gek was van de Bee Gees. Die liedjes, het sfeertje: over de Franse kronkelweggetjes en dan die muziek zo op de achtergrond." Everlasting Holiday heet de nieuwste single die hij er over schreef.