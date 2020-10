Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de meeste evenementen niet door. Maar we hebben toch een aantal uitjes gevonden waar je dit weekend heen kunt in Drenthe. En je kunt natuurlijk ook zelf de wandelschoenen aantrekken of de fiets pakken om te genieten van al het moois dat Drenthe te bieden heeft. Om het weer hoef je het niet te laten, het blijft dit weekend vooral droog, met af en toe zon en weinig wind. Zondag is er wel een kleine kans op een buitje.

Dag van lood en oud ijzer

In de Maranathakerk in Assen wordt zaterdag een dag van lood en oud ijzer gehouden. Je kunt op deze dag allerlei metalen inleveren. Bijvoorbeeld ijzer, aluminium, staal, koper, RVS, lood en zink. Of de oude wasmachine of oude fiets die roest staan te verzamelen in de schuur. De deuren van de kerk zijn open van 09.00 uur tot 14.00 uur. De opbrengst is bestemd voor Oekraïne.

In de kerk zijn typische spullen uit Oekraïne te koop. Alles gaat wel volgens de geldende coronaregels, dus op anderhalve meter afstand en met mondkapje op.

Kanotocht over de Hunze

Tijdens deze lange kanotocht waan je je in een ander land. Je komt ondiepe rivierbeddingen tegen en soms moet je uit de kano stappen om de kano over de ondiepe waterpassages te duwen. Je ziet beversporen en hebt kans een ijsvogeltje of otter te zien. De start van deze kanotocht is bij Korenmolen de Juffer. De tocht eindigt 10 km verderop bij Eexterzandvoort. Je wordt vervolgens weer teruggebracht met een huifwagen naar de het begin van de tocht. In de huifwagen is een mondkapje verplicht.

Onderweg krijg je een lunch aangeboden. Wel zelf drinken meenemen voor onderweg. Er vaart een instructeur mee en die kan je onderweg van alles vertellen over het gebied, de omgeving en de natuur. Opgeven via de website van 25 graden Noord, prijs 75 euro.

Virtuele Zuidlaardermarktloop

De Zuidlaardermarktloop, die dit jaar op zaterdag 17 oktober zou plaatsvinden, is vanwege de coronacrisis afgelast. Maar er is wel een virtueel hardloopevenement onder de naam 'Virtuele Zuidlaardermarktloop'.

Deze virtuele loop is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Er zijn drie verschillende afstanden: 2,2 km, 5 km en 10 km. Voor elke afstand wordt een voorbeeldroute aangeboden. De 2,2 km start op de es van Zuidlaren en de 5 en 10 km lopen door het mooie gebied van De Drentsche Aa.

Inschrijven kan tot en met zaterdag 17 oktober 2020 via www.inschrijven.nl.

Vermom jezelf als boef!

Hoe zou jij vermomd zijn als je een boef was? In de workshop van Viesueel Geweld in het Gevangenismuseum Veenhuizen ontwerp je zelf een boevenmasker dat je vervolgens digitaal op je gezicht uittest. Natuurlijk wordt er ook een filmpje van gemaakt, dat je thuis terug kunt kijken. Zo kun je iedereen met je vermomming verbazen en verrassen!

Zondag 18 oktober van 11.00-15.00 uur in het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen. Vooraf reserveren is verplicht.

Buitencentrum Boomkroonpad

Ook dit weekend kun je terecht bij het Boomkroonpad in Drouwen. De excursies onder begeleiding gaan niet door, maar je kunt vanuit het Boomkroonpad zelf ook verschillende wandelingen lopen. En ook de kinderspeurtochten kunnen worden gelopen. Het Boomkroonpad zelf is ook open, maar als je een kijkje in de toppen van de bomen wilt nemen is het verplicht om via de website een kaartje te kopen met een tijdsslot.