Afhalen, bezorgen en online proeverijen: 'Dit is niet waarom ik horecaondernemer ben geworden'

Het doet hem pijn om naar zijn lege restaurant te kijken, en erover praten is ook pittig. Kees Mulder, eigenaar van het Wapen van Schotland in Hooghalen, was er na de nieuwe maatregelen van afgelopen week wel even klaar mee. "Het voelt alsof je ontzettend je best hebt lopen doen, en dat je toch straf krijgt", vertelt hij met een snik in z'n stem. "Ja, het doet me wel wat, ja."

Na de eerste lockdown werkte hij samen met zijn vrouw en personeel met man en macht aan een restaurant dat voldeed aan alle coronaregels. "Restaurants zijn veilig", benadrukt hij. Voor hem voelt het oneerlijk dat juist zijn sector benadeeld wordt door de aangescherpte regels.

Klap na klap

Ook bij café-restaurant Hofsteenge in Grolloo kwam de persconferentie aan als een harde klap. "Het Blues Festival viel weg, partijen worden afgezegd en nu moeten we weer tijdelijk dicht", legt eigenaar Frans Hofsteenge uit. "Ik bruis van de energie, ik wil dingen organiseren. We hebben ook allemaal leuke dingen in ons hoofd om het jaar te redden, maar het wordt nu toch wel een lastig verhaal.

Net als veel horecaondernemers besluiten zowel Mulder als Hofsteenge om te beginnen met afhaalmaaltijden. "Je moet toch denken in mogelijkheden en kansen grijpen", legt Mulder zijn besluit uit. Daarnaast begint hij met online whisky-proeverijen om zo toch nog een beetje contact te hebben met zijn klanten. En natuurlijk helpen alle kleine beetjes om te overleven in de voor hen onzekere tijden.

Ook Hofsteenge van het gelijknamige restaurant in Grolloo gooit tijdelijk het roer om en begint met afhalen en bezorgen, al verdient hij daarmee lang niet zoveel geld als wanneer hij een vol restaurant heeft. Alleen al door de lege zalen waar normaal groepen feestvieren loopt hij zo'n 60 procent omzet mis. "Maar alles wat binnenkomt is mooi meegenomen, daar doen we ons uiterste best voor. Wij moeten ook onze gezinnen onderhouden en we willen ook goed zorgen voor het personeel", aldus Hofsteenge.

Restaurants schakelen snel en proberen zo toch wat van de tweede lockdown te maken (tekst gaat door onder video):

Maar of ze het leuk vinden? Niet bepaald, want beide horecaondernemers zijn niet ooit begonnen om een afhaalzaak te runnen. "Nee, als ik dat leuk had gevonden dan was ik wel een afhaalrestaurant begonnen", zegt Mulder. "Je begint een restaurant omdat het je passie is."

"Ja dit is echt heel zuur", zegt Hofsteenge. "Hier kies je als ondernemer niet voor. We hebben natuurlijk het volste begrip voor de situatie en we willen niet dat mensen overlijden aan een virus dat hier verspreid wordt. Maar toch is het zuur als je bedrijf dicht moet."

Ook benadrukt Mulder de charme van de horeca en dat het thuis eten uit afgehaalde bakjes het lang niet redt bij de gezelligheid en de sfeer van een restaurant. "Als mensen hier komen eten presenteer je de gezelligheid van de locatie. Ik heb ook wel eens mensen op sollicitatiegesprek gehad waarvan ik dacht: al kom je mij koude koffie brengen, ik vind het nog leuk om hier te zijn. Het eten, het team, de sfeer, dat maakt de horeca uniek."

Zorgen

Beide ondernemers proberen er het beste van te maken om zo het hoofd boven water te houden. Maar na de zoveelste klap blijven de zorgen groot, ook omdat het nog onzeker is hoe lang de maatregelen gaan duren. Naar eigen zeggen zou een stip op de horizon fijn zijn.

"We zijn aangeslagen, maar nog niet knock-out. Maar zonder steun van de overheid en gemeente wordt dit een moeilijk verhaal", vertelt Mulder. Ook Hofsteenge hoopt op hulp: "We hebben zeker een goede buffer opgebouwd, maar dit moet niet te lang doorgaan." Over twee weken worden de huidige maatregelen geëvalueerd, beide ondernemers wachten de uitkomsten daarvan in spanning af.