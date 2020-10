Tweet over eenzaamheid brengt Michael in contact met nieuwe vrienden

Het begon allemaal met deze tweet van de 19-jarige Michael Zhang Hao die in Assen woont:

En nu een paar dagen later en heel veel reacties verder is het eerste contact gelegd en de eerste afspraak geweest met iemand die reageerde. "We gingen naar Groningen, even toeren. Jeetje, wat is het lang geleden dat ik fysiek met iemand heb afgesproken, dat was nog voor corona," vertelt Michael

Via de tweet zocht Michael contact met anderen, maar dit had hij nooit verwacht. "Totaal niet. Ik had 0 volgers dus ik dacht niemand gaat dit zien." Maar dat was niet het geval. Inmiddels heeft de tweet 680 likes, is het bericht 429 keer gedeeld en hebben 103 mensen onder het bericht gereageerd.

Contacten leggen

Michael is er eerlijk over: hij voelt zich eenzaam. "Ik had wel een paar vriendschappen, maar een sociaal netwerk miste ik", vertelt hij. Hij is tijdens zijn jeugd veel verhuisd en hij woont nu sinds juli in Assen. "Ik kon hier passende zorg krijgen en ik ben van plan om hier langer te blijven." Of hij voor langere tijd hier kan blijven, is nog niet zeker vanwege zijn contract voor bepaalde tijd. Maar de woning en de zorg bevallen hem goed hier in Drenthe.

Naast de verhuizingen vindt Michael het lastig om contact te leggen. Dit komt omdat hij autisme heeft. "Maar ik wil mijzelf wel inspannen om een sociaal netwerk op te bouwen." Dus plaatste hij het bericht op sociale media. "Zo'n oproep is beter voor mij. Mensen weten al iets van mijn achtergrond en benaderen mij." En toen? "Eerst gebeurde er niet heel veel. En ineens ging mijn telefoon helemaal tekeer." De reacties waren bijna allemaal positief.

Niet alleen in Drenthe, maar ook van mensen daarbuiten stroomden de reacties binnen. "Het is landelijk. Ik heb nu dagelijkse contacten gekregen ook in Amsterdam en Rotterdam."

Iets terugdoen

De eerste afspraak was in ieder geval een succes. "Dit is een echte vriend en geen vrijwilliger die iets voor je doet." Michael hoopt dat hij ooit ook iets terug kan doen voor anderen. "Ik ben wel handig in klussen. Dus misschien dat ik iemand daar bijvoorbeeld een keer bij kan helpen."

Hij hoopt ook dat anderen zijn voorbeeld volgen. "Ik vond het zo eng om het bericht te plaatsen. Ik keek ook echt van mijzelf op. Ik was bang dat ik er spijt van zou krijgen," vertelt Michael. Toch is hij blij dat hij het gedaan heeft, en hij hoopt ook anderen te helpen. "Ik hoop dat deze oproep niet alleen mij kan helpen, maar ook andere mensen die eenzaam zijn en die niet een bericht durven te sturen. Ik ben ontroerd en blij met alle reacties. Ik waardeer het heel erg. Ik was eenzaam en dacht dit komt nooit goed, en nu heb ik een positief gevoel."