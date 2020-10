Avdijaj hoopt op contract: Ik kan FC Emmen helpen en de club mij

De 24-jarige vleugelspeler en zesvoudig international van Kosovo is in ieder geval, na zijn eerste training in Emmen, laaiend enthousiast. "Ik hoop dat het wat gaat worden. De eredivisie is een geweldige competitie, die wereldwijd bekendheid geniet. Daarnaast is FC Emmen een club die het goed voor elkaar heeft, ook op het veld. Ze spelen leuk voetbal en hebben zich in de eerste twee seizoenen in de eredivisie geweldig gepresenteerd."

Avdijaj, die in Nederland speelde voor Roda JC en Willem II, had meer opties na een door het coronavirus mislukt Schots avontuur bij Hearts of Midlothian. "Ja, er is veel interesse. Maar ik heb het gevoel dat FC Emmen op dit moment voor mij de beste stap is. De keuze die ik nu maak moet gewoon de beste zijn. Ik wil terugkeren in het nationale team van Kosovo bijvoorbeeld. En dat kan door een club te kiezen waar ik met mijn kwaliteiten pas, in een competitie die me op het lijf is geschreven. Daarom ben ik ook van mening dat ik FC Emmen kan helpen en de club mij."

"Nee... FC Emmen hoeft zich niet te haasten", lacht Avdijaj. "Ik snap dat de club een weloverwogen beslissing moet nemen. Ik heb toch al zo'n acht maanden niet gespeeld. Toch heb ik het gevoel dat het met mijn fysieke gesteldheid wel okay is."

Enfant terrible

Dat Avdijaj wel eens wordt bestempeld als een lastige 'enfant terrible', vooral buiten het veld, zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat de aanvaller niet voor de camera geïnterviewd wil worden. "In Duitsland smult de media van alles wat ik zeg of doe. Dat wil ik voorkomen." Maar kan hij dan wel vertellen waarom hij na een akkefietje voor de wedstrijd in Emmen, twee seizoenen geleden, op de tribune moest plaatsnemen? "Dat was fake-news. We zouden met een paar spelers uit het hotel zijn ontsnapt om te gaan stappen, maar dat is helemaal niet waar. De trainer kreeg het via via te horen en besloot om ons buiten de selectie te houden. Een paar dagen later is dat ook opgehelderd trouwens." Toch speelde Avdidjaj daarna niet meer voor de club uit Tilburg, die in maart 2019 het contract (volgens de berichten in goed overleg) beëindigde.

Volgens diverse media had Avdijaj al langer last van 'mentale problemen'. Die begonnen al bij Schalke, waar hij in 2014 zijn eerste contract tekende (met een clausule dat hij niet voor minder dan 43 miljoen euro de club mocht verlaten). In interviews liet hij zich verleiden tot curieuze uitspraken over onder meer vrouwen. Die teksten bleven hem achtervolgen. Met zijn Mercedes reed hij (ook in 2014) in vliegende vaart over zebrapaden en ramde hij geparkeerde auto's, waaronder een Lamborghini.

'Ik wil mijn voeten laten spreken'

Avdijaj wil niet op die 'randzaken' ingaan en praat ook met respect over Willem II, al ging hij daar niet op een prettige manier weg. "De mensen daar zijn heel aardig en het is en blijft gewoon een mooie club. Ik wens ze ook dit seizoen weer heel veel succes, behalve als ze tegen FC Emmen spelen natuurlijk. Ik wil niet slecht praten over anderen en de dingen die gebeurd zijn. Ik wil hier mijn voeten laten spreken."