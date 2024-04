Pas op aan de waterkant vandaag: zwemplassen zijn gevaarlijk koud

Pootjebaden kan, maar veel dieper moet je het water niet ingaan als je vandaag naar een zwemplas of meer trekt. Onderschatting van het koude water kan fatale gevolgen hebben volgens de Reddingsbrigade.

De temperaturen lopen vandaag op tot ruim boven de 20 graden. "Heel mooi weer om naar de waterkant te gaan. Iedereen is er aan toe, maar het is niet zonder risico's", zegt Albert Wink van Reddingsbrigade De Dukers Meppel-Nijeveen. "Het is nog vroeg in het jaar, het water is koud."

Niet te diep

Het advies van Wink: pootjebaden. "Dat is prima. Als je in diep water komt en je raakt in de problemen, kun je niet zomaar gaan staan." Met alle gevolgen van dien. "Het gevaar is de kans op onderkoeling en cold shock. Als de kramp erin schiet kun je naar de bodem zakken."

Het verraderlijke van de voorjaarszon is dat het ondiepe deel van de zwemplas al snel lekker kan aanvoelen. Daardoor kunnen badgasten overmoedig worden en toch te ver het water in gaan. "Bij een zwemplas als Nijstad in Hoogeveen wordt het al snel heel diep. Ga dus niet voorbij de ballenlijnen."

Wim Hof

Maar we zien toch regelmatig beelden voorbij komen van mensen die zelfs in de winter tussen het ijs een duik nemen? Zoals Wim Hof, bekend onder de bijnaam The Iceman, die diverse kouderecords op zijn naam heeft staan. Maar hij is bewust bezig met de kou. "Die mensen zijn goed georganiseerd in een groep en trainen erop", weet Wink. "Dat is wat anders dan met je badlaken naar de zwemplas. Bij de eerste mooie dagen van het jaar zie je vaker mensen in problemen komen."