24.395 steentjes vormen Bartje

Het is een hobby die Grietje bezighoudt in een tijd waarin er niet zoveel te doen is: diamond painting. Een soort verven, maar dan met kleine steentjes. Een hobby die vanuit China overwaaide naar Assen. "Mijn kleinzoon vroeg mij of dit niet wat voor mij was. Inmiddels doe ik het al even", vertelt Grietje.

Grietje was op zoek naar een nieuw schilderij voor in de woonkamer, en al snel was ze eruit dat ze dit zelf kon maken. "Ik zag een ansichtkaart liggen bij de VVV. Die heb ik opgestuurd naar een bedrijf waar ze deze schilderijen maken. Die krijg je dan thuisgestuurd en dan kan je aan de slag".

Twee weken

Ruim twee weken was Grietje bezig met het schilderij van Bartje. "Het klinkt kort, maar ik was er soms volle dagen mee bezig. En een enkele keer zelfs tot in de nacht. Het schilderij bestaat uit 24.395 steentjes. Dat was een hele prik, maar ook leuk om te doen. Ik ben erg blij met het resultaat", zegt Grietje breed glimlachend.