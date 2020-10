Eigenaar manege Nijeveen waar cocaïnewasserij werd ontdekt vrijgelaten

De 64-jarige Jan B. blijft nog wel verdachte in de zaak. Op 7 augustus deed de politie een inval in de manege. Daar werden zestien mensen opgepakt, onder wie de eigenaar van het pand. De andere verdachten zijn dertien Colombianen, drie Nederlanders en één Turk. Een van hen werd eerder al vrijgelaten.

Grootste cocaïnewasserij ooit

In de manege werd een zogeheten cocaïnewasserij ontdekt. Daar worden geen drugs geproduceerd - want die zijn er al - maar juist uit producten gehaald, zoals kleding of shampoo. In de Drentse wasserij werd de 'verstopte' coke uit houtskool gehaald.

Volgens de politie gaat het om de grootste cocaïnewasserij ooit die in Nederland is opgerold. In de manege kon zo'n 150 tot 200 kilo coke per dag worden gewassen. Dat komt neer op een straatwaarde van zo'n 4,5 tot 6 miljoen euro. De wasserij in Nijeveen was nog maar net in bedrijf. Hoeveel drugs er in Drenthe op het moment van de inval al waren gewassen, is niet bekend.

Partij houtskool klaar om te wassen

De politie deed in hetzelfde onderzoek ook een invallen in onder meer Apeldoorn. Daar lag nog een partij van 120.000 kilo houtskool, klaar om in Nijeveen te worden gewassen. In Apeldoorn werd een zeventiende verdachte opgepakt.

Tegenover Dagblad van het Noorden zegt manege-eigenaar Jan B. dat hij niets van de cocaïnewasserij wist. Naar eigen zeggen is hij er 'vreselijk ingestoken is' en voelt hij zich 'genaaid'.

