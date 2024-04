Extra veiligheidsmaatregelen rond concert Lenny Kuhr in synagoge Emmen

Zangeres Lenny Kuhr treedt zondag op in de synagoge in Emmen, maar wel met extra veiligheidsmaatregelen. Rond het gebedshuis houden politieagenten een oogje in het zeil en de Joodse stichting heeft zelf beveiliging ingehuurd.

Dat meldt voorzitter Margot Maynard van stichting Emmer Sjoel Sjemmesj. "We gaan ervan uit dat alles goed gaat, maar je moet ook eerlijk zijn. Er is altijd een risico, en bij alles wat we doen is al extra beveiliging. Maar na wat er eind vorige maand is gebeurd, is de situatie serieuzer dan normaal."

Maynard brengt in herinnering dat het gaat om een klein en oud gebouw. "Niet gemaakt om te moeten beveiligen. Dat maakt het kwetsbaar", onderstreept ze. "Maar het gaat om de veiligheid van het publiek en van Lenny."

Concert Waalwijk ruw verstoord

Een concert van Kuhr, een Joodse vrouw, werd eind vorige maand verstoord door pro-Palestijnse activisten. Zij liepen het podium van Theater De Leest in Waalwijk op en riepen leuzen als "from the river to the sea, Palestine will be free". Dat is een omstreden tekst, omdat het grondgebied van de staat Israël tussen de rivier de Jordaan ("the river") en de Middellandse Zee ("the sea") ligt.

Ook zwaaide een van de demonstranten met een Palestijnse vlag en werden er flyers door de zaal gegooid. Verder werd Kuhr uitgemaakt voor moordenaar en terrorist. Ze deed naderhand aangifte van belediging, smaad en laster.

'Extra veiligheidsmaatregelen zijn voorlopig nieuwe realiteit'

Na dat incident zijn voor meer optredens van Kuhr veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo legde Theater Geert Teis in Stadskanaal de kaartverkoop stil. Het concert verliep overigens zonder problemen.