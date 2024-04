Eeuwenoud beschilderd behang Landgoed Oldengaerde schittert na restauratie

Gaten, loslatende verf en rafels. Drie speciale kunstwerken uit 1719 op Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo verkeerden in slechte staat, maar dat is nu verleden tijd. Ze hebben een opknapbeurt gekregen van Stichting Het Drentse Landschap. Bezoekers kunnen ze komen bewonderen.

Wie een blik werpt op de muur in het landgoed zou kunnen denken dat er schilderijen hangen, maar dat klopt niet. "Het is driehonderd jaar oud beschilderd behang", legt Frank van der Velden van Het Drentse Landschap uit. Uniek volgens hem, want zo oud is het ergens anders in Drenthe of Nederland niet meer te vinden.

Rondreis door Drenthe

Het behang is afkomstig van een huis in Emmen dat in het bezit was van de familie Willinge. Op het behang is Hugo Emmen met zijn familie te zien. Hij hield zich destijds bezig met de openbare orde in de gelijknamige plaats.

Door de jaren heen is het behang bij Landgoed Oldegaerde terechtgekomen, ook een huis van de familie Willinge. In 2013 hebben ze het landgoed geschonken aan Het Drentse Landschap. "Wij kwamen het behang vervolgens tegen en vonden dat we het moesten opknappen", aldus Van der Velden.