Toyisten laten immense muurprint achter in China: 'Gaat de hele wereld over'

Twee muren, één kunstwerk en tienduizenden bezoekers. De nieuwste creatie van de Toyisten zal niet onopgemerkt blijven. De kunstbeweging uit Drenthe heeft een sierlijke print achtergelaten op een muur in de Chinese stad Beijing.

De gedecoreerde wand staat op een vijftig jaar oud voormalig industrieel militair complex: Art District 798.

De kunstenaars hebben het werk niet met de hand geschilderd, maar in de computer vormgegeven. "Afgelopen week vlogen we naar China om het project te onthullen. Voor ons was toen voor het eerst zichtbaar wat we precies hebben gedaan", zegt Dejo, oprichter van de Toyisten. "Ter plekke hebben we verder niets gedaan. We komen alleen voor de onthulling, het feestje hier", grapt hij.

Twee meterslange muren

"Het zijn eigenlijk twee muren", beschrijft Dejo. "Bij elkaar zo'n 17 bij 5 meter. Het ontwerp is daarop geprint." Titel van het muurprint is De boom der wereldculturen, met schetsen van tien kunstenaars over de cultuur van hun land. "Dat is samengevoegd tot een groot ontwerp. De boom is de metafoor voor verbinding tussen al die culturen", duidt hij.

Opsteker voor de Toyisten zijn de goedkeurende reacties van de lokale bevolking. "Er zijn al ontelbare foto's gemaakt", merkt Dejo op. "Het is ook nog eens Chinees festival dit weekend; er lopen meer dan 10 duizend mensen langs onze muur. Het gaat de hele wereld over. Fantastisch."

