Geen blokjesverjaardag of volle zaal voor 100-jarige Els

Els zag het al helemaal voor zich, een groot feest met alle kinderen en kleinkinderen. Ze had zelfs een aantal maanden geleden zelf al een zaal gehuurd. "Ja, we zouden een groot feest hebben. Ik had zo graag een foto van ze allemaal genomen. Maar misschien komt er later nog een kans", vertelt Mulder-Hidding.

Toch een klein beetje gevierd

En dus hoefde ze vandaag niet zo nodig haar verjaardag te vieren, maar daar dachten haar zes dochters anders over. Gisteravond versierden ze de woning van hun moeder, en die schrok zich vanochtend dan ook rot toen ze de gordijnen opendeed.

"Wat ik verder ga doen vandaag? Ik weet het niet", aldus de 100-jarige. "Ik ga rustig zitten op mijn stoel en dan word ik geleefd. Dus ik leef niet vandaag, nee ik word geleefd."

De dochters van Els versierden het huis zodat iedereen kan zien dat ze 100 is geworden. (Tekst gaat verder onder video)

100 worden en er nog zo kwiek bijlopen zoals Els Mulder-Hidding, veel mensen zouden er direct voor tekenen. En toch is het volgens de 100-jarige niet zo ingewikkeld: "Je moet gewoon veel sporten, dat is echt heel belangrijk.

"Op het ogenblik kan ik het niet zoveel meer, maar Nederland in Beweging lukt wel twee keer op een dag. Daar probeer ik aan mee te doen", aldus Mulder-Hidding.

Burgemeester

Gezien de regels mogen maar drie van haar zes dochters langskomen, dat is natuurlijk even slikken tijdens zo'n mijlpaal. Ook al blijft Mulder-Hidding er vrij nuchter onder: "Het is gewoon niet anders, we moeten ons er bij neerleggen."

Ook het traditionele bezoekje van de burgemeester kan nu niet doorgaan. Hij heeft aan de jarige laten weten dat hij over een paar weken langskomt wanneer het weer iets rustiger is.

En of Mulder-Hidding het dan binnenkort alsnog groots viert? "We weten het niet. Gelukkig kunnen we niet in de toekomst kijken, en das maar goed ook. Maar hoop dat snel het virus voorbij is. Dat hopen we allemaal hè?"