Broers uit Coevorden verdacht van katalysatordiefstal

Twee broers van 24 en 26 jaar uit Coevorden worden verdacht van het stelen twee katalysatoren uit een auto in Erica en Klazienaveen. Een derde diefstal mislukte. Het tweetal werd in de nacht van 13 januari in Erica betrapt door een buurtgenoot.

De man werd wakker van het geluid van een slijptol. Hij keek uit het raam en zag de twee mannen bezig met de auto van zijn buurman. Hij belde de politie. Toen de agenten eraan kwamen staakten de dieven hun werk en reden ze weg. De mannen werden kort daarop aangehouden.

Foto's van meer katalysatoren

In hun auto lagen twee katalysatoren, die eerder die nacht waren gestolen. De 24-jarige broer had een autogarage. Op zijn telefoon stonden zoekopdrachten naar katalysatoren. Mogelijk handelde hij in deze gestolen auto-onderdelen, suggereerde de officier van justitie. Ook stonden op de telefoon van de verdachte meer foto's van gestolen katalysatoren.

Die waren gestolen in Leek en Roden. Volgens de officier van justitie zijn er vermoedens dat de jongste broer ook deze dieftallen op zijn geweten heeft, maar is er onvoldoende bewijs. De aanklager vroeg hiervoor vrijspraak. Beide mannen zwijgen en ontkennen. De broers verschenen niet op zitting.

WhatsApp-fraude

De jongste broer stond ook terecht voor WhatsApp-fraude. Hij lichtte in oktober 2022 een 79-jarige vrouw uit Den Dolder op. De vrouw dacht dat zij een appje kreeg van haar zoon, die zijn telefoon stuk had gegooid. De man had nu een leentoestel en vroeg 3400 euro van 'zijn moeder'.

De vrouw maakte het geld over op het rekeningnummer van de jongste broer. Die pinde het geld en kocht onder meer een nieuwe telefoon. De man zei tegen de politie dat hij zijn bankrekening had uitgeleend aan een vriend. De bewuste vriend wist op zijn beurt van niets. De officier van justitie vindt dat de 24-jarige alleen het witwassen kan worden verweten.

'Smerige feiten'

De verdachten hebben met de diefstallen voor veel schade en overlast gezorgd, zei de aanklaagster. "Je wil de volgende ochtend met de auto weg en dat gaat niet, omdat een cruciaal onderdeel mist", zei ze. Vooral de 'vriend-in-nood' fraude noemde ze een 'smerig feit, een ware plaag in Nederland'.

Maar er is te weinig bewijs dat de Coevordenaar de WhatsAppberichten heeft verstuurd, waarmee de oudere vrouw is opgelicht. De officier van justitie vroeg voor oplichting vrijspraak. Ze eiste tegen de oudste een taakstraf van 180 uur. De jongste zou een taakstraf van 240 uur opgelegd moeten krijgen.

Strafblad

Beide broers hebben een strafblad. De jongste liep nog in de proeftijd van een veroordeling in Duitsland. Hij heeft zijn autogarage niet meer en werkt sinds kort in loondienst, zei zijn advocaat.