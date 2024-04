Met verplaatsing Zeijer hoofdveld moet woningbouw op gang komen

Dorpsbelangenvoorzitter Wubs hoopt dat de plannen daardoor in een stroomversnelling komen. "We zijn hier sinds de opening van De Zeijer Hoogte in 2014 al mee bezig. Het wordt hoog tijd dat er weer woningen worden gebouwd in Zeijen."

Wat hem betreft wordt het vooral een plek voor de jeugd. "We hopen eigenlijk dat mensen die sociaal of economisch gebonden zijn aan het dorp, voorrang kunnen krijgen", zegt hij. Zelf kon de voorzitter twintig jaar geleden met voorrang een kavel kopen toen er woningen gebouwd werden aan de Loop en de Made.

Wethouder Vellinga denkt dat door veranderende regelgeving gemeenten straks meer mogelijkheden hebben om mensen met binding tot een dorp voorrang te geven. "Maar het wordt dan nog wel een puzzel om op papier te krijgen wie dan allemaal binding met een dorp hebben. Want wat nou als je er bent opgegroeid maar al jaren in Assen woont en daar ook werkt? Als je dan terug wil, kun je dan nog spreken van iemand met binding? Daar moeten we goed naar kijken."

'Geeft mogelijkheden'

De dorpsbelangenvereniging is in ieder geval blij dat de gemeente welwillend tegenover de plannen lijkt te staan. "Het contact is goed en positief. Er zijn volgens de gemeente ook mogelijkheden om een deel van de woningen particulier te ontwikkelen, als daar behoefte aan is. Dat geeft veel mogelijkheden."