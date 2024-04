Tegenonderzoek naar doodsoorzaak drie maanden oude baby in Assen

Uit de letselrapportage van deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) komt naar voren dat de baby is overleden aan ernstig hersenletsel. Het kind is door geweld (slaan en schudden) zo ernstig gewond geraakt dat het overleed.

Op dat moment was de vader alleen met het kind. Hij verschoonde zijn zoontje, dat volgens hem per ongeluk van de commode viel. Een vreselijk ongeluk, vertelde de man op een eerdere zitting.

Letsel past niet bij verhaal van vader

De vader belde zelf het alarmnummer. Volgens het pathologisch onderzoek had het kind hersenletsel, bloeduitstortingen onder het hersenvlies en in het netvlies van beide ogen. Het kind had ook een oudere breuk in zijn onderarm.